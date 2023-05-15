Наші військові знищили російський танк на сході України. ВIДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід" знищили на сході України російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення загарбницької техніки опублікували бійці 100-ї окремої бригади тероборони у соцмережі.
"Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів "кошмарила" позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк", - написали бійці.
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Ігор Круглій
показати весь коментар15.05.2023 22:38 Відповісти Мені подобається 6
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар15.05.2023 23:18 Відповісти Мені подобається 1
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