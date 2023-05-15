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Наші військові знищили російський танк на сході України. ВIДЕО

Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід" знищили на сході України російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення загарбницької техніки опублікували бійці 100-ї окремої бригади тероборони у соцмережі.

"Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів "кошмарила" позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк", - написали бійці. 

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Автор: 

танк (2064) знищення (7216) ЗСУ (7540)


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Волинякам респект !
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15.05.2023 22:38 Відповісти
Волиняки іпашуть...
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15.05.2023 23:18 Відповісти
 
 