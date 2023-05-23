Морська піхота має повернутися до пункту постійної дислокацї - до Криму, - Неїжпапа. ФОТО

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа привітав морських піхотинців в районах виконання завдань та нагадав, що попереду робота з деокупації решти території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Військово-морських сил Збройних сил України в фейсбуці.

"Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи – нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації. А головне морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації – Крим", - зазначив Неїжпапа.

Він додав, що лише після цього можна буде говорити про те, що у війні поставлено крапку.

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Неїжпапа також вручив нагороди морським піхотинцям.