Морська піхота має повернутися до пункту постійної дислокацї - до Криму, - Неїжпапа. ФОТО
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа привітав морських піхотинців в районах виконання завдань та нагадав, що попереду робота з деокупації решти території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Військово-морських сил Збройних сил України в фейсбуці.
"Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи – нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації. А головне морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації – Крим", - зазначив Неїжпапа.
Він додав, що лише після цього можна буде говорити про те, що у війні поставлено крапку.
Неїжпапа також вручив нагороди морським піхотинцям.
Топ коментарі
+8 Victor Frey #551639
показати весь коментар23.05.2023 17:35
+6 Чайка Київ
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+4 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар23.05.2023 17:14
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Повідомлялось раніше що у нас до війни було аж 27 осіб в званні адмірал різного рангу. По одному на сторожевий катер, якщо вони також лишились
як склалась їх життя за 8 років ? Мабудь вже командують військами
може пора журналистам називати призвіща тих , кого це влаштовувало . А то вже знову проросійські агенти на вибори готуються
Але на цю тему пишу я едина , мабудь у кого то рильце в пушку і тому всі мовчать 🤣🤣🤣
до того Криму, як до Києва рачки, нажаль
поки просуваються орки, а не ми