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Морська піхота має повернутися до пункту постійної дислокацї - до Криму, - Неїжпапа. ФОТО

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа привітав морських піхотинців в районах виконання завдань та нагадав, що попереду робота з деокупації решти території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Військово-морських сил Збройних сил України в фейсбуці. 

"Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи – нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації. А головне морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації – Крим", - зазначив Неїжпапа.

Він додав, що лише після цього можна буде говорити про те, що у війні поставлено крапку. 

Читайте: У Росії командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Неїжпапу оголошено у розшук

Неїжпапа також вручив нагороди морським піхотинцям. Морська піхота має повернутися до пункту постійної дислокацї - до Криму, - Неїжпапа 01

Морська піхота має повернутися до пункту постійної дислокацї - до Криму, - Неїжпапа 02

Неїжпапа Олексій (86) морська піхота (44)


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Топ коментарі
+8
головне підняти та перефарбувати флагмана "Сагайдачного" що безславно був втоплений не здійснивши ні одного пострілу.
Повідомлялось раніше що у нас до війни було аж 27 осіб в званні адмірал різного рангу. По одному на сторожевий катер, якщо вони також лишились
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23.05.2023 17:35
+6
Зі святом, рідненькі. Бережи вас Господь
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23.05.2023 17:45
+4
А ВМФ в Севастополь.
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23.05.2023 17:14
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А ВМФ в Севастополь.
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23.05.2023 17:14 Відповісти
головне підняти та перефарбувати флагмана "Сагайдачного" що безславно був втоплений не здійснивши ні одного пострілу.
Повідомлялось раніше що у нас до війни було аж 27 осіб в званні адмірал різного рангу. По одному на сторожевий катер, якщо вони також лишились
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23.05.2023 17:35 Відповісти
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23.05.2023 19:16 Відповісти
років 9 тому майже у цей час інший "дєятєль" навіть обіцяв там парад: час минає, мудаки не зникають...
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23.05.2023 17:24 Відповісти
у нашій справі головне чекати та вірити.
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23.05.2023 17:46 Відповісти
саме так, але головне не переобрати на президента зелене одоробло, бо тоді "чекати й вірити" буде нашим постійним станом...
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23.05.2023 19:07 Відповісти
Зі святом, рідненькі. Бережи вас Господь
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23.05.2023 17:45 Відповісти
Більша частина їх служила у Севастополі. Деякі в ВМФ.
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23.05.2023 17:46 Відповісти
Нагорода у нас одна - Вiльна Украiна!!!!
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23.05.2023 18:06 Відповісти
Я пам'ятаю як курсанти кримські протестували проти оккупаціі 2014 . Такі молоді і патриотичні .

як склалась їх життя за 8 років ? Мабудь вже командують військами
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23.05.2023 18:12 Відповісти
Кримських патріотичних курсантів з усього військового училища було декілька десятків. На превеликий жаль.Сама система виховання в нахімовці була заточена на антиукраїнізм. І в державі це знали. Але когось це влаштовувало.
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23.05.2023 20:17 Відповісти
Цікава відповідь.

може пора журналистам називати призвіща тих , кого це влаштовувало . А то вже знову проросійські агенти на вибори готуються
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23.05.2023 20:20 Відповісти
Наприклад, на випусках курсантів у часи Януковича окрім українських керівників були і російські військові кримські керівники. Як брацццця па аружію. Це ж хтось курував.
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23.05.2023 20:48 Відповісти
Я давно пишу , що потрібно розкрити агентів і стукачів КГБ у украінськой влади , а для цього розкрити усі архиви СБУ до 1993 року ( 30 років) для журналистів .
Але на цю тему пишу я едина , мабудь у кого то рильце в пушку і тому всі мовчать 🤣🤣🤣
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23.05.2023 21:44 Відповісти
Якби (дурнувате слово) ... якби підрозділи бригади морської піхоти ЗСУ, дислокованої у Феодосії в Криму, яка в переважній більшості особового складу залишилась вірна Україні, були би своєчасно скеровані на позиції в Керчі та у Севастополі і відкрили вогонь по ворогу, то і "зелених чоловічків" могло і не бути і "руская вєсна 2014" одразу ж і закінчилась, так і не відбувшись.
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23.05.2023 19:25 Відповісти
це вже товста червона лінія....а підскажіть скільки в нас було війська боєздатного і в кацапіїї на той момент?
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23.05.2023 19:53 Відповісти
балаболка

до того Криму, як до Києва рачки, нажаль

поки просуваються орки, а не ми
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23.05.2023 20:45 Відповісти
 
 