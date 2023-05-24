Рашисти обстріляли 3 райони Харківщини, є поранені, - ОВА. ФОТО

Минулої доби російські окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у с. Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає.

"Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан - середній", - йдеться у повідомленні.

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Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі.

"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки", - резюмує очільник регіону.