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У боях за Бахмут загинув український боксер Олександр Онищенко. ФОТО

Майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2023 року він стримував атаки окупантів у Бахмуті, а потім і на позиціях поряд з містом, в одному з боїв 15 травня отримавши смертельне поранення.

У боях за Бахмут загинув український боксер Олександр Онищенко 01

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім'ї Олександра, Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", - говориться у повідомленні ФБУ.

30-річний Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова" та членом збірної України з боксу.

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Автор: 

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Топ коментарі
+34
Спочивай Герой України, воїн боєць боксер. Ми пам'ятатиме тебе. Якщо колись лома мокшанець прочитає цей коментар, ото дивись вася як твоя вторая родіна спасає твою їбучу РПЦ
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24.05.2023 12:47
+27
Вічна пам'ть! Знову гине наша еліта! R.I.P.
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24.05.2023 12:47
+27
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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24.05.2023 12:48
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Спочивай Герой України, воїн боєць боксер. Ми пам'ятатиме тебе. Якщо колись лома мокшанець прочитає цей коментар, ото дивись вася як твоя вторая родіна спасає твою їбучу РПЦ
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Вічна пам'ть! Знову гине наша еліта! R.I.P.
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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24.05.2023 12:48 Відповісти
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24.05.2023 12:56 Відповісти
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24.05.2023 12:59 Відповісти
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24.05.2023 13:02 Відповісти
Дуже боляче і сумно втрачати таких мужніх і сильних хлопців 😪😪😪
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24.05.2023 13:09 Відповісти
вічна пам'ять Герою. співчуття рідним та друзям
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24.05.2023 13:17 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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24.05.2023 13:20 Відповісти
С.У.М.
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24.05.2023 13:46 Відповісти
Що москалі? Спортвнеплитики? Щоб ви здохли, мразі.
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24.05.2023 14:23 Відповісти
Біль..
Спочивай з миром, Воїн. Твоя війна на цій землі вже закінчилась. Тепер Ви тільки в нашій пам"яті будете жити. Вічно !
Схиляю голову..
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24.05.2023 14:47 Відповісти
Таке світле обличчя в хлопця. Зовсім не схожий на деяких зашорених "українських" боксерів.
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24.05.2023 14:49 Відповісти
Царство Небесне! Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.05.2023 16:32 Відповісти
Боксери-патріоти віддають життя за Україну, тільки вшивий невдачник лома воює за свою московіт-гундяєвську секту й її жирних попів...
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24.05.2023 16:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.05.2023 16:51 Відповісти
R.I.P.
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24.05.2023 17:38 Відповісти
 
 