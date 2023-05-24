У боях за Бахмут загинув український боксер Олександр Онищенко. ФОТО
Майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом.
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2023 року він стримував атаки окупантів у Бахмуті, а потім і на позиціях поряд з містом, в одному з боїв 15 травня отримавши смертельне поранення.
"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім'ї Олександра, Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", - говориться у повідомленні ФБУ.
30-річний Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова" та членом збірної України з боксу.
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