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Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі. ФОТО

Виконувач обов’язків начальника відділу РДА з питань благоустрою вимагав від власника СТО щомісячної плати в розмірі 10 тис. грн.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Посадовець, перебуваючи на посаді в.о. начальника відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища одного із районів столиці, після перевірки документів на здійснення діяльності СТО, почав вимагати у керівника автосервісу щомісячну плату у розмірі 10 тис. грн за подальше безперешкодне здійснення діяльності. У випадку ж відмови від надання грошових коштів він попередив підприємця про демонтаж приміщення", - йдеться у повідомленні.

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В прокуратурі особливо відзначили: чиновника не зупинило навіть те, що раніше на хабарях спіймалли керівника та головного спеціаліста цього ж відділу.

Чиновника спіймали "на гарячому". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та можуть відправити під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратурі зауважують, що посадові особи вказаного підрозділу РДА протягом останнього місяця вже двічі викривались Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

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Так, окружною прокуратурою повідомлено про підозру начальнику вказаного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі.

Також повідомлено про підозру головному спеціалісту цього відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за "дозвіл" на розміщення кав’ярні.

Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі 01
Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі 02
Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі 03

Автор: 

хабар (4704) Київ (19469) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+22
если бы первого повесили на каштане - двух следующих бы уже не было
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24.05.2023 13:25
+9
в Одессе нет госструктур вообще - только опг: полиция, прокуратура, суды, чиновники всех мастей - всё повязано, переплетено, порешано. Кроме физического устранения всей шоблы - выхода нет
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24.05.2023 13:36
+8
Це вже нове ліцо, чи ще старе?
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24.05.2023 13:25
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если бы первого повесили на каштане - двух следующих бы уже не было
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24.05.2023 13:25 Відповісти
Згадалась розповідь мого батька. В коли німці зайшли в його село в 1941 він був ще школярем але добре памʼятає ті події. Призначили німці в селі старосту і той попросив у окупаційної влади кошти на зарплату сторожам, щоб селяни не розікрали велике поле з кавунами. Німці виріши проблему просто і швидко. Я б сказав дешево і сердито. По краях поля вони поставили дві шибениці. Ні один кавун з цього поляне пропав, а місцеві те поле за кілометр обходили.
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24.05.2023 14:26 Відповісти
Такая практика у немцев была повсеместно именно в отношении баштанов. Точно такую процедуру они проделали и в нашем селе (сейчас пос. Червоногригорьевка) Две виселици по краям поля и проблема воровства решена. Кроме того сельсане перестали замыкать двери в дома. Странно правда?
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24.05.2023 21:25 Відповісти
Если б приняли закон: "Своровал, взял взятку- на фронт" сразу б прекратилось.
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24.05.2023 15:50 Відповісти
Ну и нахрена эти тараканы на фронте? Толку с них ни малейшего, а проблем выше крыши. Может, еще и оружие им дать?

Единственное применение - что-то вроде штраф-строй-батов, завалы разбирать, копать-таскать, и т.п.., да и то ведь придётся под охраной.
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24.05.2023 17:41 Відповісти
Це вже нове ліцо, чи ще старе?
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24.05.2023 13:25 Відповісти
Поки цих підарів не будуть карати прилюдно, нічого в Україні не зміниться. Велика частка суспільства, особливо владного заражена цим ще з 90-х. Так робили їхні батьки так і будуть робити їх діти. Оці ж вилупки в 90-ті дивились як їхні татусі хизувались вдома як вони вміють жити і самі ж тепер роблять так. А якби декількох падлів підвісили за яйця та виставили на Майдані і показали на всіх ресурсах то був би якийсь толк. Розумію, що це середньовіччя, але суспільство дуже сильно заражено цим вірусом.
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24.05.2023 13:52 Відповісти
Есть более гуманный метод... Лишать всего имущества всех родственников, которые имели контакт с преступником на протяжении времени его работы по месту получения неправомерной выгоды!
Вот когда Тётя и Мама (что любит скорость ) лишаться домов, машин, счетов и всякого антиквариата, вот тут многие задумаются
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24.05.2023 14:02 Відповісти
Ну для цього методу треба законодавчу базу проголосувати. А хто за таке проголосує? Ми ж намагаємось стати правовою державою... А коли за яйця підвішувати то покарання вроді як персональне
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24.05.2023 14:08 Відповісти
Десь вражають,десь визивають посмішку і здивування оці радикальні способи як розібратися з чиновниками.Вже були обіцянки президента,не важливо якого ,про відрубування рук. Про "весну на яку прийде посадка всіх і вся.Що Європа і США чекають радикальних реформ по боротьбі з корупцією.І що-аж нічого.Європа взагалі дивується-крадуть Слуги народу-а наші коментатори в усьому звинувачують-зелених.Зелені гниди,зелені покидьки,зелена плісінь...А зелених і в Раді то нема.
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24.05.2023 16:41 Відповісти
Вот цука , окопи на фронт пусть іде рити - спеціаліст по благоустрою
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24.05.2023 13:26 Відповісти
На хіба він там потрібний, щоб при першому обстрілі обюісрався і побіг здаватися оркам, щоб в подальшому злити всю інфу, до якої був дотичний? Розстріляти, або хай мінні поля розміновує.
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24.05.2023 13:27 Відповісти
Так його можно прив'язати на поводок
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24.05.2023 13:28 Відповісти
Перегризе, нігтями перепиляє.
Зазвичай такі гниди чіпляються за життя як ніхто.
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24.05.2023 15:14 Відповісти
Ви маете рацію . Треба , мабудь ,ще зуби повибивати
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24.05.2023 15:22 Відповісти
Не діляться зарази...От і потерпають! Або є свої кандидати на співробітників
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24.05.2023 13:28 Відповісти
У Одесі ця структура працює як рєкет, тільки щось почнеш робити відразу наїзд.
Відділ благоустрою міста, у штаті бувши налогові поліціянти. Мафія
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24.05.2023 13:31 Відповісти
в Одессе нет госструктур вообще - только опг: полиция, прокуратура, суды, чиновники всех мастей - всё повязано, переплетено, порешано. Кроме физического устранения всей шоблы - выхода нет
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24.05.2023 13:36 Відповісти
Сто процентов , любого владельца гостиницы, ресторана, магазина или другого среднего бизнеса копни и сразу выяснится , что этот бизнес или ментов или таможенников , или судей и прокуроров или чиновников , как бывших так и действующих.
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24.05.2023 14:16 Відповісти
Ось так працює програма по знесенню гаражів. Приліпили папірця, отримали кошти, а Віталька не в курсі.
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24.05.2023 13:36 Відповісти
Так може поступити тільки справжній слуга народу! (тут без прив"язки до зелених слуг народу, можливо в нього інша орієнтація, але ж він дійсно повинен бути на цій посаді, як слуга).
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24.05.2023 13:38 Відповісти
Трубіцину дали втекти... і цьому дадуть! От вони і не зупиняться красти!
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24.05.2023 13:45 Відповісти
Відділ треба розформувати. Вони там всі так навчені і будуть далі вимагати.
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24.05.2023 13:48 Відповісти
займались "озелененням". Слуги Мідаса особливо "нажимали" на передачу їм "солодких" департаментів.
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24.05.2023 13:56 Відповісти
"...щомісячної плати в розмірі 10 тис. грн"

Ахаха, ***** лошара. А міг списдити у держави 5 млрд, як рєзніков на яйцях, і залишатися поважним чиновником.
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24.05.2023 14:07 Відповісти
Чого ви до люд ни примсхалися?
Він мав з того 500 грн в місяць.
Решту йшло в кишені Кличка.
Той трохи виділяв ботам, яких ми зараз усі тут побачимо.
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24.05.2023 14:14 Відповісти
в окоп ******.................вот же ****** ненасытные..........................................
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24.05.2023 14:26 Відповісти
В книгу животных... Давно пора создать такую.
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24.05.2023 14:29 Відповісти
Віталя ставить якусь шваль. її ловлять і Віталі гроші не несуть.
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24.05.2023 15:53 Відповісти
По перше не працює закон по друге потрібно змінювати законодавство.Будь яка корупція і хабар повинен бути сроком від 15 років і позбавлення майна особи і його родини.От тоді буде порядок.
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24.05.2023 15:57 Відповісти
А потом мы удивляемся почему путлер нападает на слабую Украину.....
Может потому, что коррупция сжирает страну изнутри....
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24.05.2023 19:40 Відповісти
" Благоустроілся "
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24.05.2023 22:42 Відповісти
 
 