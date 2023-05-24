Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі. ФОТО
Виконувач обов’язків начальника відділу РДА з питань благоустрою вимагав від власника СТО щомісячної плати в розмірі 10 тис. грн.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Посадовець, перебуваючи на посаді в.о. начальника відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища одного із районів столиці, після перевірки документів на здійснення діяльності СТО, почав вимагати у керівника автосервісу щомісячну плату у розмірі 10 тис. грн за подальше безперешкодне здійснення діяльності. У випадку ж відмови від надання грошових коштів він попередив підприємця про демонтаж приміщення", - йдеться у повідомленні.
В прокуратурі особливо відзначили: чиновника не зупинило навіть те, що раніше на хабарях спіймалли керівника та головного спеціаліста цього ж відділу.
Чиновника спіймали "на гарячому". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та можуть відправити під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У прокуратурі зауважують, що посадові особи вказаного підрозділу РДА протягом останнього місяця вже двічі викривались Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.
Так, окружною прокуратурою повідомлено про підозру начальнику вказаного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі.
Також повідомлено про підозру головному спеціалісту цього відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за "дозвіл" на розміщення кав’ярні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Единственное применение - что-то вроде штраф-строй-батов, завалы разбирать, копать-таскать, и т.п.., да и то ведь придётся под охраной.
Вот когда Тётя и Мама (что любит скорость ) лишаться домов, машин, счетов и всякого антиквариата, вот тут многие задумаются
Зазвичай такі гниди чіпляються за життя як ніхто.
Відділ благоустрою міста, у штаті бувши налогові поліціянти. Мафія
Ахаха, ***** лошара. А міг списдити у держави 5 млрд, як рєзніков на яйцях, і залишатися поважним чиновником.
Він мав з того 500 грн в місяць.
Решту йшло в кишені Кличка.
Той трохи виділяв ботам, яких ми зараз усі тут побачимо.
Может потому, что коррупция сжирает страну изнутри....