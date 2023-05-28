Наслідки нічного обстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж
28 травня зі ствольної артилерії окупанти поцілили по приватних будинках Нікополя Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
"Снарядами пошкодило дах домоволодінь, вилетіло скло на вікнах. Завдано руйнувань двом господарчим спорудам. Обірвало лінії електромереж та газогони", - йдеться в повідомленні.
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