Внаслідок нічного обстрілу зайнялася будівля дачного кооперативу на Київщині, обійшлося без постраждалих, - поліція. ФОТО

На Київщині внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами зайнялась будівля дачного кооперативу. Обійшлося без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Внаслідок нічної атаки ворога в одному з районів області зайнялась будівля дачного кооперативу. Пожежа почалась близько 3:29 ночі.



На місце прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без потерпілих", - йдеться в повідомленні.

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