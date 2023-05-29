УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
15 114 2

Наслідки обстрілу Львівщини. ФОТО

Внаслідок обстрілу окупантами на Львівщині виникла пожежа в господарській будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі

"Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем 2 господарських будівель та житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Над Львівщиною збито ворожу ракету, унаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля і трактор, - ОВА

Наслідки обстрілу Львівщини 01
Наслідки обстрілу Львівщини 02

Автор: 

ДСНС (5106) Львівська область (2427)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такая воронка от "пожара"?
показати весь коментар
29.05.2023 10:03 Відповісти
не, это от ракет которые кончились летом прошлого года.
показати весь коментар
29.05.2023 11:36 Відповісти
 
 