Наслідки обстрілу Львівщини. ФОТО

Внаслідок обстрілу окупантами на Львівщині виникла пожежа в господарській будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі

"Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем 2 господарських будівель та житлового будинку", - йдеться в повідомленні.



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