Наслідки обстрілу Львівщини. ФОТО
Внаслідок обстрілу окупантами на Львівщині виникла пожежа в господарській будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі
"Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем 2 господарських будівель та житлового будинку", - йдеться в повідомленні.
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Виталий #548501
показати весь коментар29.05.2023 10:03 Відповісти Мені подобається 0
Sergio Li
показати весь коментар29.05.2023 11:36 Відповісти Мені подобається 4
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