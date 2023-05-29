Наслідки обстрілів Херсонщини: Пошкоджено лікарню, сільгосппідприємство та будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини пошкоджено лікарню, сільськогосподарське підприємство та житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

"Російська армія вкотре атакувала мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. З авіації ворог вдарив по с.Зміївка, с.Новоберислав, с.Урожайне та місту Берислав. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства, житлові будинки, лікарня та територія заводу", - йдеться в повідомленні.

Також російська армія била по житлових кварталах Херсона.

"Центр міста та прибережні райони опинилися під артилерійським та мінометним обстрілами з лівого берега Дніпра. Внаслідок влучання ворожих снарядів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, у яких вибиті та потрощені вікні, двері й покрівля. У мікрорайоні Житлоселище під обстріл біля власного будинку потрапила 86-річна жінка, потерпілу з мінно-вибуховою травмою, пораненнями верхніх та нижніх кінцівок, обличчя і тулуба доставлено в лікарню. На місцях "прильотів" працювали слідчо-оперативні групи поліції та екстрені служби", - додали у поліції.

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