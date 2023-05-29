На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого обстрілу на Київщині пошкоджено господарський будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Ракетна загроза триває. В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає.
На місці працює поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.
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ну слідкуйте якось за логікою у текстах , БУДЬ ЛАСКА