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На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу на Київщині пошкоджено господарський будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ракетна загроза триває. В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає.

На місці працює поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА

На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція 01
На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція 02
На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція 03
На Київщині пошкоджено будинок внаслідок обстрілу окупантами, - поліція 04

Автор: 

Київська область (4025) обстріл (28472) Нєбитов Андрій (189)


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5 аппаратив то ИПСО - дезинформация для русни
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29.05.2023 12:58 Відповісти
хозяйственный дом - сарай
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29.05.2023 13:00 Відповісти
А сарай що , грошей не стоить для хозяів ?
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29.05.2023 13:47 Відповісти
16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели - КГВА
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29.05.2023 12:57 Відповісти
В мене питання до редактора - ДЕ ПОШКОДЖЕНО ? Ви же бачите, що будинок ЗНИЩЕН

ну слідкуйте якось за логікою у текстах , БУДЬ ЛАСКА
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29.05.2023 13:46 Відповісти
 
 