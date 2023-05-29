Окупанти обстріляли Новокаховську громаду Херсонщини, загинув місцевий житель . ФОТО
29 травня 2023 року близько 11:30 ЗС РФ обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Херсонської області.
Російські військові з артилерії обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді. Місцевий житель дістав поранення, несумісне з життям. Також пошкоджено житлові будинки мирних мешканців.
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показати весь коментар29.05.2023 15:56 Відповісти Мені подобається 0
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