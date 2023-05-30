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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти застосували проти цивільного населення всі види зброї від танків до керованих авіабомб. Під ударами перебували 8 населених пунктів - міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, село Званівка. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Знищено та пошкоджено 26 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, школа, будівля ДСНС, приміщення банку, адмінбудівлі, магазин, АЗС, депо, магістральний газопровід, електромережі, автомобілі.

Війська РФ скинули 2 авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Двоє цивільних осіб загинуло, ще 8 поранені. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлі, школу, цивільні авто.

Званівку в Бахмутському районі ворог обстріляв з артилерії, поранення дістали двоє мешканців.

З "Ураганів", "Градів" і артилерії росіяни накрили Курахове. Пошкоджено 5 будинків, офісне приміщення, магазин, цивільне авто. Інформації про постраждалих не надходило.

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Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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При ворожій атаці на летовище в Староконстантинівці , Хмельницької області в ніч на понеділок 29.0.2023 пошкоджено 3 літака і 2 гелікоптера ЗС України. Протибомбові ангари на летовищі відсутні. Посадова особа відповідальна за їх зведення - міністр оборони.
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30.05.2023 14:59 Відповісти
 
 