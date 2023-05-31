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ЗСУ ліквідували російського підполковника Чернікова, - Штефан. ФОТО
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Дениса Чернікова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - заступник командира 4 ОМСбр підполковник Денис Черніков. Отримав поранення 13 травня, нарешті зробив вірний вибір; Смерть ворогам".
Топ коментарі
+38 Urs
показати весь коментар31.05.2023 01:36
+24 Анжей #509087
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+22 три - пятнадцать
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Та за які страшні діла
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