УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12045 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
27 382 48

ЗСУ ліквідували російського підполковника Чернікова, - Штефан. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Дениса Чернікова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - заступник командира 4 ОМСбр підполковник Денис Черніков. Отримав поранення 13 травня, нарешті зробив вірний вибір; Смерть ворогам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Бокова, - Штефан. ФОТО

ЗСУ ліквідували російського підполковника Чернікова, - Штефан 01

Також дивіться: ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Артьомова. ФОТО

Автор: 

армія рф (17482) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
две за выслугу, одна юбилейная рода войск, за оборону Донецка, за взятие Крыма, за мерзость, за разрушение Мариуполя, за беспредельную жестокость... За взятие руин Бахмута получить не успел. Посмертно уже дадут.
показати весь коментар
31.05.2023 01:36
+24
Земля бетоном 😡
показати весь коментар
31.05.2023 01:30
+22
там половина - розплюснуті пробкі від бутилок з під пива.
кацапи ******* цяцькі....
показати весь коментар
31.05.2023 04:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце іконостас! поп якийсь?
показати весь коментар
31.05.2023 01:16 Відповісти
Значок х**-на-х** значить артилерист або ракетчик.
показати весь коментар
31.05.2023 07:22 Відповісти
Де він стільки мендалів набрав?
показати весь коментар
31.05.2023 01:23 Відповісти
две за выслугу, одна юбилейная рода войск, за оборону Донецка, за взятие Крыма, за мерзость, за разрушение Мариуполя, за беспредельную жестокость... За взятие руин Бахмута получить не успел. Посмертно уже дадут.
показати весь коментар
31.05.2023 01:36 Відповісти
,,звизда" - ,,За порядок в тумбочке !"
показати весь коментар
31.05.2023 06:13 Відповісти
взяв у дохлого деда поносити.. не повернув..
показати весь коментар
31.05.2023 05:13 Відповісти
Ого , скільки медалів у цього вилупка 😠
показати весь коментар
31.05.2023 01:24 Відповісти
там половина - розплюснуті пробкі від бутилок з під пива.
кацапи ******* цяцькі....
показати весь коментар
31.05.2023 04:03 Відповісти
...вперше почув таку алегорію....плятьььь.А шо так можна було?
показати весь коментар
31.05.2023 06:56 Відповісти
Земля бетоном 😡
показати весь коментар
31.05.2023 01:30 Відповісти
Судячі з віку та "іконостасу" - небезпечна гніда ... Була.
показати весь коментар
31.05.2023 01:30 Відповісти
Зірка героя лугандона. Якщо вижив за стільки років боїв, то щось все ж таки вмів...
показати весь коментар
31.05.2023 02:13 Відповісти
Ви серйозно? В тилу сидіти вмів. Тому і вижив. І хєроя отримав.
показати весь коментар
31.05.2023 05:00 Відповісти
Так помер чи ні?
показати весь коментар
31.05.2023 01:31 Відповісти
13 поранений, а на днях ЗаКобздонився👌
показати весь коментар
31.05.2023 01:33 Відповісти
з 13 стояв в черзі на концерт, нарешті потрапив
показати весь коментар
31.05.2023 06:46 Відповісти
А цей вилупок мені подобається, тому що двухсотий
показати весь коментар
31.05.2023 01:33 Відповісти
ушатий вже всьо - коробка пельменей.
показати весь коментар
31.05.2023 01:36 Відповісти
Просроченных и слипшихся.
показати весь коментар
31.05.2023 01:59 Відповісти
Две недели имело оно поразмыслить о смысле жизни, потом сдохло. Это хорошо.
показати весь коментар
31.05.2023 01:41 Відповісти
Оно думало, думало, но врач сказал в морг... значит в морг, додумало оно.
показати весь коментар
31.05.2023 02:02 Відповісти
як мозоку з гулькін гуй? - страдає тілo....
показати весь коментар
31.05.2023 01:44 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
31.05.2023 02:02 Відповісти
О, ще й помучався. Гарно!
показати весь коментар
31.05.2023 02:08 Відповісти
Туди кацапу й дорога.
показати весь коментар
31.05.2023 02:25 Відповісти
Bravo
показати весь коментар
31.05.2023 02:27 Відповісти
Ему кадило на шее только не хватает.
показати весь коментар
31.05.2023 03:22 Відповісти
А який у них за останній рік почався кадровий ріст?!Скільки посад звільнилося! Училища не встигають лейтенантів робить!
показати весь коментар
31.05.2023 03:30 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2023 05:02 Відповісти
Думав,як засвітить модні "котли" на фоткі,то не здохне. Аж суне їх в камеру-"подивіться,який я вояка"))
показати весь коментар
31.05.2023 05:04 Відповісти
Коли нарешті українці опанують українську мову? Ну як можна зробити «вірний вибір», коли він є правильний вибір? Вірним можна бути справі, можна бути вірним другом, вірним присязі і тому подібне.
показати весь коментар
31.05.2023 05:51 Відповісти
тут доречніше дотепний вибір
показати весь коментар
31.05.2023 08:12 Відповісти
"дуже дякую"
показати весь коментар
01.06.2023 22:51 Відповісти
Помогли херою наконец то попасть на концерт кабздона.
показати весь коментар
31.05.2023 05:54 Відповісти
ЦЕНЗОРе, коли ви нарешті оте дурнувате комуно-московське «Мені подобається» заміните на суто український відповідник Мені до вподоби?
показати весь коментар
31.05.2023 05:58 Відповісти
всі нацисти-на концерті у кобзона. Він там їх і знайде.
показати весь коментар
31.05.2023 06:33 Відповісти
Здохло лайно і це - чудово.
показати весь коментар
31.05.2023 08:27 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2023 08:31 Відповісти
А вірно пише коза драна!
Цей, на приклад, більше й краплі не вип'є. Скільки стакан на могилі не лишай
Вкрай ефективний спосіб кодування срусні від запоїв
показати весь коментар
31.05.2023 09:38 Відповісти
Главное чтобы с новым ни какого сожительства, только в загс и желательно в тот который поближе к военкомату.
И вообще, можно организовать неплохой бизнес - познакомиться с военкомом, сообщать ему место и время росписи, чтобы после официального объвления мужем и женой он тут же принимал новобранца, а после получения похоронных немного и ему отсчитать
показати весь коментар
31.05.2023 12:49 Відповісти
Вкотре переконуюсь, що нема "хароших русскіх", а є хороший перегній.
показати весь коментар
31.05.2023 11:39 Відповісти
Дурилка картонная , обмануть хотел , он думал что заговоренный , смертный **** , смертный ...
показати весь коментар
31.05.2023 17:31 Відповісти
 
 