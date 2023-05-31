Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров. ФОТОрепортаж

Віцепрем’єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив інформацію, що на Миколаївщині відновлено 2 мости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Федоров зазначив: "Відновили ще два мости в Миколаївській області завдяки донорам United24.

Продовжуємо повертати нормальне життя на звільнені від росіян території. Людям, які пережили жах окупації, дуже потрібна ця підтримка.

Загалом відбудували вже 13 мостів. Частину з них — завдяки коштам постійного партнера UNITED24 АВТ Баварія. Далі — більше.

Дякую військовим 36 шляховідновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту за оперативну роботу.

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