Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров. ФОТОрепортаж
Віцепрем’єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив інформацію, що на Миколаївщині відновлено 2 мости.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Федоров зазначив: "Відновили ще два мости в Миколаївській області завдяки донорам United24.
Продовжуємо повертати нормальне життя на звільнені від росіян території. Людям, які пережили жах окупації, дуже потрібна ця підтримка.
Загалом відбудували вже 13 мостів. Частину з них — завдяки коштам постійного партнера UNITED24 АВТ Баварія. Далі — більше.
Дякую військовим 36 шляховідновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту за оперативну роботу.
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показати весь коментар01.06.2023 00:13 Відповісти Мені подобається 3
Энди Мир
показати весь коментар01.06.2023 02:55 Відповісти Мені подобається 3
Олександр Гуменюк #550944
показати весь коментар01.06.2023 07:44 Відповісти Мені подобається 4
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