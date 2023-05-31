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Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров. ФОТОрепортаж

Віцепрем’єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив інформацію, що на Миколаївщині відновлено 2 мости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Федоров зазначив: "Відновили ще два мости в Миколаївській області завдяки донорам United24.

Продовжуємо повертати нормальне життя на звільнені від росіян території. Людям, які пережили жах окупації, дуже потрібна ця підтримка.

Загалом відбудували вже 13 мостів. Частину з них — завдяки коштам постійного партнера UNITED24 АВТ Баварія. Далі — більше.

Дякую військовим 36 шляховідновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту за оперативну роботу.

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Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров 01
Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров 02
Два мости відбудовано у Миколаївській області, - Федоров 03

Автор: 

міст (1234) Миколаївська область (2278)


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А восстановленные средствами доноров мосты - это у нас уже цифровая трансформация? Или это еще не точно? Похоже нам начинают пиарить нового премьера.
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01.06.2023 00:13 Відповісти
Це мені нагадує оповіщення які почали приходити на телефон : " українська влада попереджає - повітряна тривога ..." і далі за текстом. Цей клоунський піар на крові вже реально за#₴ав.
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01.06.2023 02:55 Відповісти
Ця новина, як запрошення до їх знищення....
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01.06.2023 07:44 Відповісти
 
 