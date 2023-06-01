Із Богоявленки на Донеччині вивезли останню дитину, - Нацполіція. ФОТО

Із села Богоявленка, що розташоване під Вугледаром Донецької області, працівники підрозділу "Білі янголи "евакуювали останню дитину.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Білий Янгол" вивіз дев'ятирічну дівчинку з матір'ю. Її батька до цього вбило російським снарядом.

"Сьогодні дівчинка та її мама - вже у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції заявили, що в селі більше немає дітей. Всього в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку залишаються четверо дітей.

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