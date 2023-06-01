УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12044 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 421 1

Із Богоявленки на Донеччині вивезли останню дитину, - Нацполіція. ФОТО

Із села Богоявленка, що розташоване під Вугледаром Донецької області, працівники підрозділу "Білі янголи "евакуювали останню дитину.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Білий Янгол" вивіз дев'ятирічну дівчинку з матір'ю. Її батька до цього вбило російським снарядом.

"Сьогодні дівчинка та її мама - вже у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції заявили, що в селі більше немає дітей. Всього в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку залишаються четверо дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Нью-Йорка на Донеччині правоохоронці евакуювали трьох дітей-сиріт. ФОТО

Із Богоявленки на Донеччині вивезли останню дитину, - Нацполіція 01
Із Богоявленки на Донеччині вивезли останню дитину, - Нацполіція 02
Із Богоявленки на Донеччині вивезли останню дитину, - Нацполіція 03

Автор: 

діти (5083) Нацполіція (15191) евакуація (2317) діти війни (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Батько тримав сім'ю, виходить.
показати весь коментар
01.06.2023 07:38 Відповісти
 
 