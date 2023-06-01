СБУ заарештувала зрадника в лавах ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали зрадника Андрія Казьміна, що проходив службу в ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське ГРУ завербувало його ще до початку повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого куратори поставили завдання мобілізуватись до ЗСУ.

"Казьмін зливав рашистам інформацію про наслідки ракетних ударів, координати різних об’єктів, кількість українських захисників та озброєння. Навіть передавав дані про візити командування до гарнізону, щоб спланувати диверсію. Тепер буде розповідати слідчим СБУ усі деталі своєї роботи на російську розвідку, бо йому світить довічний строк", - повідомляють в українській спецслужбі.

У пресслужбі СБУ зазначили, що затримано жителя Бахмуту.

"Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України" ,- йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

"Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.



Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм". Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ", - додали в СБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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