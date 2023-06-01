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СБУ заарештувала зрадника в лавах ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали зрадника Андрія Казьміна, що проходив службу в ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське ГРУ завербувало його ще до початку повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого куратори поставили завдання мобілізуватись до ЗСУ.

"Казьмін зливав рашистам інформацію про наслідки ракетних ударів, координати різних об’єктів, кількість українських захисників та озброєння. Навіть передавав дані про візити командування до гарнізону, щоб спланувати диверсію. Тепер буде розповідати слідчим СБУ усі деталі своєї роботи на російську розвідку, бо йому світить довічний строк", - повідомляють в українській спецслужбі.

У пресслужбі СБУ зазначили, що затримано жителя Бахмуту.

"Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України" ,- йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

"Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм". Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ", - додали в СБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агентку ФСБ РФ, яка фіксувала наслідки російських ударів, затримано у Кривому Розі, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Автор: 

СБУ (12842) державна зрада (1689)


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Топ коментарі
+32
А Баканова ще не затримали? Канєшна ні, бо це ж Зямин друган дєцтва.
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01.06.2023 10:09
+26
Чомусь майже всі "украінскіє" зрадники мають призвіща на -ов, -ін. Чому б це?
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01.06.2023 10:08
+26
Ну давайте тоді почнемо чіпляти людям з такими прізвищами на руки - нашивочки з помітками - "потенційний ворог", чи номерок їм на руці, до чого ми так прийдемо?
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01.06.2023 10:13
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Після допиту в росход.
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01.06.2023 12:31 Відповісти
а баканов де?
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01.06.2023 13:15 Відповісти
сподіваюсь, його чекає заслужена куля. чи краще повісити?
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01.06.2023 13:33 Відповісти
Треба було його з його телефонів дезу відправляти, раз він вже така довірена особа.
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01.06.2023 13:35 Відповісти
На гилляку гниду!
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01.06.2023 13:55 Відповісти
Недоноски кацапомордих павліків морозових з какай разніцей, надивилися фільмів про Штірліца, а остаточно, його долі так і незнають...!!!
Якщоб знали, так би не робили...!!!

Цю тилову резервну мразоту, треба допитувати на електростільці, а потім повісити на стволі, розбитого підороського танку з табличкою, повісився від переляку...!!!

СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
Смерть усій підороській мерзоті...!!!
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01.06.2023 15:36 Відповісти
На палаю ******! Как в фильме "Ад каннибалов".
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01.06.2023 16:38 Відповісти
Слишком много в мае взрывается очень важных складов - например,в Хмельницком был подорван склад управляемых бомб, которые готовились к применению в контрнаступлении, агентура кацапов передает точные координаты - эта информация точно неизвестна рядовым оркам.Опять коррупция зашкаливает?
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01.06.2023 18:00 Відповісти
еще и офицер как я понял
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01.06.2023 18:30 Відповісти
в петлю ****** не медля..............................ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2023 19:16 Відповісти
До отдела этот выродок должен доехать с уже больными почками, а после допроса с пристрастием - совершить попытку побега выпрыгнув в окно десятого этажа.
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01.06.2023 23:30 Відповісти
Нич му не буде,ніяке довічне,они своих не бросают-ермак подасть на обмін
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02.06.2023 11:30 Відповісти
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