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Зеленський зустрівся у Молдові з Сунаком. ФОТО

зеленський,сунак

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента. 

"Глава Української держави зазначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні.

"Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів", – наголосив Зеленський. 

Зеленський також високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – наголосив він.

Зеленський зустрівся у Молдові з Сунаком 01

Зеленський також розповів про нові російські обстріли мирних міст України та заявив, що для захисту цивільних необхідно створити "повітряний щит над українськими містами". 

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"На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", - йдеться у повідомленні. 

Зеленський зустрівся у Молдові з Сунаком 02

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Нагадаємо, Зеленський перебуває у Молдові, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський Володимир (23923) Молдова (2075) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+6
З орендою на 99 років. Було б дуже класно.
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01.06.2023 19:45
+5
а я би заустрівся,якщо це принесе користь Україні.Сунак навіть більше за Джонсонюка нам допомагає!!!
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01.06.2023 19:42
+5
Керувати Одесою поставили відвертого зрадника.
Подейкують, що місто готують до здачі.
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01.06.2023 19:47
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а я би заустрівся,якщо це принесе користь Україні.Сунак навіть більше за Джонсонюка нам допомагає!!!
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01.06.2023 19:42 Відповісти
добре,домовились
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01.06.2023 21:12 Відповісти
Сунака шкода! А Джонсонюк старше за віком, мав би передбачати !
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01.06.2023 20:17 Відповісти
і бєнін охоронець, як тінь за Найвеличнівшивим
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01.06.2023 19:39 Відповісти
Да да и весь из себя такой военный, как и тело которое он охраняет.
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01.06.2023 19:45 Відповісти
Каже далеко не забігай . Щоб я тебе бачив.
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01.06.2023 19:46 Відповісти
Мабудь у Криму буде британська військова база
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01.06.2023 19:42 Відповісти
З орендою на 99 років. Було б дуже класно.
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01.06.2023 19:45 Відповісти
В Молдові теж щось трапиться як і в Одесі після відвідин бідосі. Там була стрілянина. Є загиблі.
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01.06.2023 19:43 Відповісти
Керувати Одесою поставили відвертого зрадника.
Подейкують, що місто готують до здачі.
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01.06.2023 19:47 Відповісти
Відповім словами одного одесита. Дірку їм від бублика, а не Одесу.
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01.06.2023 19:50 Відповісти
Как там в Молдове с потопами и извержениями вулканов? Пока нет?
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01.06.2023 19:53 Відповісти
Ну то це вже інша історія. І ця поїзда виправдовує дії Президента. Спочатку зустрілися, обговорили те, що не обговорюється по телефону. Чекаємо наступ, це мабуть, останні штрихи.
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01.06.2023 19:55 Відповісти
...а якщо вірити пану Цибульку, то за свою лояльність до росіі Китай може забрати в росіі ядерну зброю...
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01.06.2023 19:56 Відповісти
Сунак вже все знає, але своїм очам не вірить. Вже про наступ не гворить !
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01.06.2023 20:11 Відповісти
Краще нехай зустрічається з Сунаком в Молдові ніж з Патрушевим в Омані. Хоча розуму віслюку це не добавить, але допомога ЗСУ може стати суттєвіша.
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01.06.2023 21:19 Відповісти
Патріотом він від цього не стане !
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01.06.2023 22:06 Відповісти
Неужели к Приднестровью подкрался северный лис ?
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02.06.2023 07:39 Відповісти
 
 