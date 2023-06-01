Зеленський зустрівся у Молдові з Сунаком. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Глава Української держави зазначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні.

"Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів", – наголосив Зеленський.

Зеленський також високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – наголосив він.

Зеленський також розповів про нові російські обстріли мирних міст України та заявив, що для захисту цивільних необхідно створити "повітряний щит над українськими містами".

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"На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Нагадаємо, Зеленський перебуває у Молдові, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.