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Ворог завдав удару по Злочеву на Харківщині. ФОТО

харківщина,злочів

Російська артилерія обстріляла Злочів на Харківщині, двоє людей поранені.

Про це повідомив голова місцевої громади Віктор Коваленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка", — розповів Коваленко.

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Золочiв.
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04.06.2023 17:02 Відповісти
Кацапи мріють про захват Харків.

Але місто, де народилося весела пісенька про ху&ла, яку знае весь світ,
з цім не згодно.

Харків місто Герой.
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04.06.2023 18:15 Відповісти
"Ворог завдав удару по Злочеву на Харківщині."

ЗОЛОЧЕВ (-ІВ)

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04.06.2023 18:18 Відповісти
Це шось типу шмякіна. З джерела не списати правильно - талант.
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04.06.2023 18:43 Відповісти
Золочев, нема в Харківській області Злочева
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04.06.2023 20:51 Відповісти
дідько лисий! ЗОЛОЧІВ
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04.06.2023 22:54 Відповісти
 
 