Ворог завдав удару по Злочеву на Харківщині. ФОТО
Російська артилерія обстріляла Злочів на Харківщині, двоє людей поранені.
Про це повідомив голова місцевої громади Віктор Коваленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка", — розповів Коваленко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але місто, де народилося весела пісенька про ху&ла, яку знае весь світ,
з цім не згодно.
Харків місто Герой.
ЗОЛОЧЕВ (-ІВ)