Ворог завдав удару по Злочеву на Харківщині. ФОТО

Російська артилерія обстріляла Злочів на Харківщині, двоє людей поранені.

Про це повідомив голова місцевої громади Віктор Коваленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка", — розповів Коваленко.

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