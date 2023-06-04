Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, - прокуратура. ФОТО

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами в неділю близько 18:00 по передмістю м. Чугуїв Харківської області.

Як іншформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За попередніми даними, це була ракета РП Д9 МА (повітря-поверхня). Ворожа ракета влучила в лісовий масив. Постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по Злочеву на Харківщині. ФОТО



