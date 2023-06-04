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Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, - прокуратура. ФОТО

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами в неділю близько 18:00 по передмістю м. Чугуїв Харківської області.

Як іншформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За попередніми даними, це була ракета РП Д9 МА (повітря-поверхня). Ворожа ракета влучила в лісовий масив. Постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

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Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, - прокуратура 01
Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, - прокуратура 02

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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Пора вже Вороніж бомбити,щось не туди вони ціляться!
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04.06.2023 23:14 Відповісти
Ищу видос годовалой давности, с донбасса, где истребитель российский плашмя падает, при этом вращается и с каждым оборотом звук такой: вввуууууввв. (съёмка с земли) Может сохранил кто? Очень нужен!
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04.06.2023 23:53 Відповісти
 
 