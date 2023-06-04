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Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, - прокуратура. ФОТО
Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами в неділю близько 18:00 по передмістю м. Чугуїв Харківської області.
Як іншформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За попередніми даними, це була ракета РП Д9 МА (повітря-поверхня). Ворожа ракета влучила в лісовий масив. Постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар04.06.2023 23:14 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Волошин #523606
показати весь коментар04.06.2023 23:53 Відповісти Мені подобається 0
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