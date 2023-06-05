Два безпілотники впали у Калузькій області РФ. ФОТО

У Калузькій області РФ впали два безпілотники, детонації не відбулося.

Про це у Telegram повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА", - зазначив він.

За словами губернатора, детонації не відбулося, територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду.

Пізніше Telegram-канал Baza опублікував світлини БПЛА. За попередніми даними, він впав недалеко від поста ДПС.

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