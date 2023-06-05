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Два безпілотники впали у Калузькій області РФ. ФОТО

бпла

У Калузькій області РФ впали два безпілотники, детонації не відбулося.

Про це у Telegram повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА", - зазначив він.

За словами губернатора, детонації не відбулося, територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду.

Пізніше Telegram-канал Baza опублікував світлини БПЛА. За попередніми даними, він впав недалеко від поста ДПС.

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Два безпілотники впали у Калузькій області РФ 01

Автор: 

безпілотник (4165) росія (65191)


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Топ коментарі
+16
Что падают, не страшно. Обидно, почему они при падении не взрываются
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05.06.2023 08:22
+5
Мимо каси -- це не є добре .
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05.06.2023 08:30
+5
Моделей разных я так понимаю не одна, так что в будущем будет больше тех которые меньше падают и больше взрываются попадая в цель!
Считайте это обкаткой в боевых условиях
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05.06.2023 08:35
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шось ці дрони постійно падають(((
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05.06.2023 08:13 Відповісти
Вы верите тем, кто "сбил 1000 Байрактаров" на третий день вторжения в феврале 22-го?
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05.06.2023 08:17 Відповісти
А інша інформація є?
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05.06.2023 08:20 Відповісти
А чим вас не влаштовує інформація про десяток вдалих атак безпілотниками минулого місяця?
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05.06.2023 08:52 Відповісти
Якось замало - десяток.
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05.06.2023 09:32 Відповісти
Что падают, не страшно. Обидно, почему они при падении не взрываются
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05.06.2023 08:22 Відповісти
Мимо каси -- це не є добре .
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05.06.2023 08:30 Відповісти
Моделей разных я так понимаю не одна, так что в будущем будет больше тех которые меньше падают и больше взрываются попадая в цель!
Считайте это обкаткой в боевых условиях
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05.06.2023 08:35 Відповісти
а може то кацапські шахеди летіли і впали, а звичайно винні українці.
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05.06.2023 08:36 Відповісти
Тим більш, він схожий на балалайку!
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05.06.2023 08:50 Відповісти
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05.06.2023 08:41 Відповісти
А зачем вообще надо такие новости размещать, ну, упали дроны - и пофиг. Нет - надо обязательно об этом известить весь мир..
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05.06.2023 09:12 Відповісти
А навіщо нить з приводу розміщення такиз новин? Ну, розмістили - і добре. Нє - треба обовязково понить, що тобі новина не подобається.
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05.06.2023 09:15 Відповісти
чому хоча б не скопіювати тіж шахеди, нечув що вони падають просто так?
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05.06.2023 09:19 Відповісти
Так это вроде бы не "камикадзе", а обычный разведывательный дрон с камерой.
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05.06.2023 09:34 Відповісти
Я б ще і підписав би:

М 2 1 4
Герань-2
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05.06.2023 09:42 Відповісти
А про самознищення що, не можна було подумати?
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05.06.2023 09:33 Відповісти
какие проблемы сделать детонатор срабатывающий при ударе о твердую поверхность. если дрон часть полета летит по украине-сделать таймер задержки включения детонатора(при падении на территории Уккраины-взрыва не будет
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05.06.2023 10:21 Відповісти
Пусть хоть такие по московии летают..Дабы у московитов жизнь медом не казалась
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05.06.2023 10:31 Відповісти
Згідно зовнішнього вигляду дуже схоже на рашистский розвідувальний БПЛА "Тахіон": Злітна вага, кг 25 Довжина, мм 610 Розмах крил, мм 2000 Вага корисного навантаження, кг 5,0 Двигун електричний Швидкість польоту,км/год: максимальна 120 крейсерська 65 Висота польоту, м: максимальна 4000 мінімальна 50 Тривалість польоту, год 2 Радіус дії, км 40 робочий діапазон температур від -30 до +40 за Цельсієм. Тож більш ніж можливо що то самі з роССійськи нацисти тренувались у його управлінні, але щось пішло не так бо спрацювало КРЖ!
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05.06.2023 16:33 Відповісти
Чому візитки Яроша і ПС не були наклеєні на беспілотники ?
Проколи фсб на місцях.
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05.06.2023 17:29 Відповісти
На Фурію схожий.
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05.06.2023 22:31 Відповісти
 
 