Два безпілотники впали у Калузькій області РФ. ФОТО
У Калузькій області РФ впали два безпілотники, детонації не відбулося.
Про це у Telegram повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА", - зазначив він.
За словами губернатора, детонації не відбулося, територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду.
Пізніше Telegram-канал Baza опублікував світлини БПЛА. За попередніми даними, він впав недалеко від поста ДПС.
Топ коментарі
+16 Post-AV
показати весь коментар05.06.2023 08:22
+5 Валентин Коваль #550884
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+5 Робин Бобин #552121
показати весь коментар05.06.2023 08:35
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Считайте это обкаткой в боевых условиях
М 2 1 4
Герань-2
Проколи фсб на місцях.