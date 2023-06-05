Наслідки обстрілу житлових кварталів Херсону: Пошкоджено автівки та будинки. ФОТО
Вночі російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, в ніч на 5 червня російські військові знову почали обстрілювати житлові квартали Херсону. За попередніми даними, вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню.
Потерпілих серед мирного населення немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі місцевих мешканців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль