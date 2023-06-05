Наслідки обстрілу житлових кварталів Херсону: Пошкоджено автівки та будинки. ФОТО

Вночі російські загарбники обстріляли житлові квартали Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, в ніч на 5 червня російські військові знову почали обстрілювати житлові квартали Херсону. За попередніми даними, вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню.

Потерпілих серед мирного населення немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі місцевих мешканців.

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