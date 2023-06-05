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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на поліцію Харківської області.

У Чугуєві внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки та господарчі споруди.

У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи.

У Куп'янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка.

5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів Харківщини поранено 3 особи, пошкоджено будинки та спортшколу, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 07
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 11

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054)


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В таких випадках мене дуже цікавить як там голосували в 2019?
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05.06.2023 11:25 Відповісти
Прохання до таких фото додавати статистику голосування. ОК?
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05.06.2023 11:28 Відповісти
Гугл в поміч.
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05.06.2023 11:36 Відповісти
Нема часу))
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05.06.2023 11:44 Відповісти
Ну тоді тримай, бо я маю час і натхнення.
https://od.org.ua/uk/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-i/
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05.06.2023 12:40 Відповісти
Дякую! Дуже цікаво!
Тільки шкода, що нормальні люди мають страждати теж через ті 73% з 40%, що прийшли на вибо
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05.06.2023 16:55 Відповісти
В таких випадках, Ольга, треба звертатися до доктора психіатра,
бо зв'язок між ху&лом та бомбуванням України не бачить тільки хворий москаль.
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05.06.2023 12:01 Відповісти
А я між х..лом і бомбардуваннями бачу і третю сторону: оцього оманського боневтіка, що в турборежимі зі своєю ОПГ всі 3 роки максимально завзято знищували армію і економіку і хотіло з з х..лом домовитись посередині.
Після війни будемо розбиратися хто з них більше х..ло.
То може то тобі до психіатра?
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05.06.2023 12:22 Відповісти
 
 