Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на поліцію Харківської області.
У Чугуєві внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки та господарчі споруди.
У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи.
У Куп'янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка.
5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.
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https://od.org.ua/uk/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-i/
Тільки шкода, що нормальні люди мають страждати теж через ті 73% з 40%, що прийшли на вибо
бо зв'язок між ху&лом та бомбуванням України не бачить тільки хворий москаль.
Після війни будемо розбиратися хто з них більше х..ло.
То може то тобі до психіатра?