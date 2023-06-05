Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на поліцію Харківської області.

У Чугуєві внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки та господарчі споруди.

У смт Золочів Богодухівського району поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка. Пошкоджена будівля дитячої спортивної школи.

У Куп'янському районі в селі Піщане пошкоджений приватний будинок, поранена 58-річна жінка.

5 червня близько 6:00 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.

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