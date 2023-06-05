Обладнання волонтерської пекарні пошкоджено під час обстрілу Херсону: замовляється все необхідне для відновлення роботи. ФОТО

Під час обстрілу у Херсоні "прилетіло" у приміщення волонтерської пекарні. На щастя, люди не постраждали, а обладнання швидко буде відновлено.

Про це п'ятий президент Петро Порошенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями - норма для цих виродків", - пише Порошенко.

Як повідомила херсонська активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій, виведена з ладу одна піч для випікання: "обладнання: одні пічка – мінус. Це погано. А все інше працює. Генератор, слава Богу, не прилетіло".

"Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше, то таке - матеріальне зараз не важливо", - переконана волонтерка.







"Ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні. Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга - продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни - наш пріоритет", - додає Порошенко.

"Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне", - пише Порошенко.

Також читайте: У Херсоні волонтери ГО "Справа Громад" почали випікати перший хліб: містянам його роздаватимуть безкоштовно

Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання та потужний генератор, пекарню також забезпечили борошном, цукром та іншими необхідними продуктами.

Як розповіла Оксана Погомій, щодня після обіду свіжий хліб активісти везуть на блокпости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безкоштовно роздавали містянам.

Місцева влада намагалася завадити волонтерам, заблокувавши їм доступ у приміщення – попри те, що на той час хліб у Херсон привозили з інших міст, а багато городян після місяців окупації не мали ні роботи, ні коштів.

Утім поліція, яка прибула на виклик, відмовилась "воювати" з активістами. У грудні напередодні Різдва волонтери спекли перший хліб.

"Щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території. А ви і далі будете під батогом жерти свої ремені, бо інакше не вмієте. Помста буде, чекайте", - пише п’ятий Президент.