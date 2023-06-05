Угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м, - Маляр. ФОТО
Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ
За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції наші частини під час ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
-Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
- Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.
"Бойові дії тривають", - додала Маляр.
Раніше вона також опублікувала фото карти, на якій населений пункт Бахмут обведено червоним. Що означає ця світлина, Маляр не прокоментувала.
Топ коментарі
+12 Roman Podyu #221750
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4:20 - Почався наступ на деяких ділянках: Ганна Маляр
Бахмут
Добре що хоч на мапі знайшла
.
то повторювати "подвиги" вагнерівців це - злочин!
Я такого не чув.
А от наступ на флангах від Бахмуту, так він доволі давно іде. І щоби Ви розуміли, фланги знаходяться вище за Бахмут, тобто з них не тільки все місто як на долоні, а і арта його прострілює повністю!
Тобто коли наступали орки, наші ховались у будинках і підвалах, але орки знесли місто, і після цього вони зайняли випалену триторію, тож тепер вони будуть ховатись від наших артобстрілів... ну майже ніде!
Так що утилізація кацапні у Бахмуті продовжується!
А ну скажіть мені, скільки, хоча б приблизно, зараз воює орків в Україні, і додайте до цієї цифри ще 100 тисяч.
Ну Ви і тактик!
Если завтра подтвердится, то это даже важнее Бахмута.