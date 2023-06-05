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Новини Фото Війна
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Угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м, - Маляр. ФОТО

Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ 

За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції наші частини під час ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
-Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
- Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.

"Бойові дії тривають", - додала Маляр.

Раніше вона також опублікувала фото карти, на якій населений пункт Бахмут обведено червоним. Що означає ця світлина, Маляр не прокоментувала.

Також читайте: Маляр про обстановку на Бахмутському напрямку: Рухаємося широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти

Угруповання військ Хортиця просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м, - Маляр 01

Автор: 

Бахмут (1560) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+12
Та заткніть їй пельку. Потрібна тиша.
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05.06.2023 18:22
+12
4:19 - Зберігайте інформаційну тишу . Оголошення не буде, ролик Міноборони.

4:20 - Почався наступ на деяких ділянках: Ганна Маляр
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05.06.2023 18:24
+11
помиляєшся. Дивись на напрям Золота Нива - Ялинське. На інших фронтах теж двіж іде, і не ясно, де насправді відволікаючий. Просто треба тиждень помовчати.
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05.06.2023 18:41
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Та заткніть їй пельку. Потрібна тиша.
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05.06.2023 18:22 Відповісти
А посвістєть? Хто перший сказав, той і маладєц. Девіз зелені.
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05.06.2023 18:29 Відповісти
Сирському можна, а їй ні?
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05.06.2023 18:48 Відповісти
А хто буде бали Боневтіку набирати і відволікати увагу від Києва?
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05.06.2023 19:04 Відповісти
Ну ясно ж, що Роман краще знає що можна говорити, а що ні, ніж Маляр.
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05.06.2023 19:57 Відповісти
Я не медійна персона. Проте мізки маю. Мовчати треба, коли щось починається.
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05.06.2023 19:59 Відповісти
4:19 - Зберігайте інформаційну тишу . Оголошення не буде, ролик Міноборони.

4:20 - Почався наступ на деяких ділянках: Ганна Маляр
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05.06.2023 18:24 Відповісти
Що означає червоне коло?
Бахмут
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05.06.2023 18:26 Відповісти
Якесь воно криве. Мабуть руки тряслись після вчорашнього.
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05.06.2023 18:31 Відповісти
Що ви хочете від адвокатши на посаді зам. мін оборони?

Добре що хоч на мапі знайшла

.
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05.06.2023 18:37 Відповісти
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05.06.2023 21:28 Відповісти
Невже не здогадалися? Заступник мініситра показує, що Бахмут оточуємо, той Бахмут де ми тримаєжмо частину. А особисто зрозумів тільки так.
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05.06.2023 19:05 Відповісти
Маляр не витримує -- пішла врознос .
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05.06.2023 18:28 Відповісти
Що, знову пішли вовтузитись у м'ясорубці під Бахмутом замість контрнаступу? Мабуть зелений Наполеон вирішив пропіаритися і повертати Бахмут разом з Сирським. А повертати інші території неначасі. Сподіваюсь що я помиляюся.
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05.06.2023 18:36 Відповісти
Якщо оборона із повільним відступом мала сенс у Бахмуті,
то повторювати "подвиги" вагнерівців це - злочин!
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05.06.2023 18:39 Відповісти
помиляєшся. Дивись на напрям Золота Нива - Ялинське. На інших фронтах теж двіж іде, і не ясно, де насправді відволікаючий. Просто треба тиждень помовчати.
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05.06.2023 18:41 Відповісти
Золоті слова.
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05.06.2023 20:21 Відповісти
А хто сказав, що пішли у контрнаступ на Бахмут?

Я такого не чув.

А от наступ на флангах від Бахмуту, так він доволі давно іде. І щоби Ви розуміли, фланги знаходяться вище за Бахмут, тобто з них не тільки все місто як на долоні, а і арта його прострілює повністю!

Тобто коли наступали орки, наші ховались у будинках і підвалах, але орки знесли місто, і після цього вони зайняли випалену триторію, тож тепер вони будуть ховатись від наших артобстрілів... ну майже ніде!

Так що утилізація кацапні у Бахмуті продовжується!
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05.06.2023 19:40 Відповісти
Це все дуже добре, але Бахмут не несе майже ніякої стратегічної цінності. Долю цієї війни вирішує сухопутний коридор на Крим.
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05.06.2023 22:53 Відповісти
Розскажіть мені, як місце двогострокової масової утилізації русні не має жодної стратегічної цінності.
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05.06.2023 23:14 Відповісти
Але доля війни буде не там вирішуваться
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06.06.2023 01:20 Відповісти
А Ви точно впевнені, що та сотня тисяч москалів, що залишилась під Бахмутом, ніяк би не вплинула на подальший перебі воєнних дій у разі якщо б вони залишились в строю?

А ну скажіть мені, скільки, хоча б приблизно, зараз воює орків в Україні, і додайте до цієї цифри ще 100 тисяч.
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06.06.2023 02:18 Відповісти
До чого тут , що там було. Бахмут свою справу зробив вже. Я кажу, про те що зараз. Вовтузитися під Бахмутом, це гаяти час на інших напрямках.
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06.06.2023 02:21 Відповісти
Тобто, при можливості відстрілювати орків як в тирі, і не давати їм можливості відійти з міста, треба просто відійти звідтам?

Ну Ви і тактик!
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06.06.2023 03:32 Відповісти
-Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м
Если завтра подтвердится, то это даже важнее Бахмута.
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05.06.2023 18:40 Відповісти
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05.06.2023 18:52 Відповісти
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05.06.2023 18:54 Відповісти
Прасковьевка - еще немного и замкнут котел
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05.06.2023 19:02 Відповісти
по 100 м похоже на винищеня наших військ і на перемогу через 100 чи 1000 років. в ******** війні повина воювати техніка і новітні технолології інакше перемога не скоро.
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05.06.2023 19:53 Відповісти
А ти думав війну до зими закруглять? Соловєй ти випадком не Кіровоградський?
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06.06.2023 00:29 Відповісти
Якщо у неї є чоловік, то чому ж він її не *******??? Повинна ж бути якась причина, тіпа аутсорсингу…
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05.06.2023 20:53 Відповісти
 
 