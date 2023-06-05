Угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м, - Маляр. ФОТО

Сьогодні наші війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ

За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції наші частини під час ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

-Оріхово-Василівка, Парасковіівка від 200-1600 м

- Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.

"Бойові дії тривають", - додала Маляр.

Раніше вона також опублікувала фото карти, на якій населений пункт Бахмут обведено червоним. Що означає ця світлина, Маляр не прокоментувала.

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