Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські добровольці оприлюднили інформацію про те, що ними на території Бєлгородської області був ліквідований полковник путінської армії Андрія Стесєва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "У ході спільної операції сил РДК та ЛСР на території Білгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича".

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У свою чергу, в Легіоні "Свобода Росії" зазначиили: "Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесева Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода.

Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові.

Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Білгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.

Усі терористи путінського режиму будуть покарані, справедливість прийде у кожне місто нашої Батьківщини".

Також у Леігоні підкреслили, що у них із РДК "окремі обмінні фонди, за час перебування на Бєлгородчині, у Легіону з'явилося достатньо солдатів РФ для обміну.

Спільними зусиллями ми продовжуємо боротьбу і наближати перемогу та довгоочікувану свободу Росії".

У телеграмі викладені фото ліквідованих путінців:







