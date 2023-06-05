Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські добровольці оприлюднили інформацію про те, що ними на території Бєлгородської області був ліквідований полковник путінської армії Андрія Стесєва
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.
У повідомленні зазначається: "У ході спільної операції сил РДК та ЛСР на території Білгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича".
У свою чергу, в Легіоні "Свобода Росії" зазначиили: "Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесева Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода.
Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові.
Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Білгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.
Усі терористи путінського режиму будуть покарані, справедливість прийде у кожне місто нашої Батьківщини".
Також у Леігоні підкреслили, що у них із РДК "окремі обмінні фонди, за час перебування на Бєлгородчині, у Легіону з'явилося достатньо солдатів РФ для обміну.
Спільними зусиллями ми продовжуємо боротьбу і наближати перемогу та довгоочікувану свободу Росії".
У телеграмі викладені фото ліквідованих путінців:
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Сынки, в атаку! За уродину, за срущего-в-чемодан!
Кацапы, лапин то где?
Ще раз дякую за "їжачків"! У неділю, як і планувалося, приготував. Маю Вам повідомити одну штуку: у "їжачків" очікувано виявився єдиний "недолік" - вони надто швидко закінчилися (). Аж так швидко, що я лише покуштувати встиг . Але нічого - на наступні вихідні ще приготую.
...Щодо сидру. Я в курсі - то штука дуже добра, таке собі легеньке "вино для літа" . До 2021-го р. ми з покійним татом щороку виготовляли один-два (залежно від урожаю) 20-літрових бутлі вина. На наше з татом переконання, сидр найсмачнішим виходив з яблук сорту "Антонівка" (за рахунок аромату); з "Ренети" - трошки не таким, бо не має "антонівського" аромату. З інших сортів (наприклад, "Слава переможцям"), сидр виходив гіршим, бо мав сторонню неприємну "нотку" в ароматі.
Саме цікаве лише тільки починається, а воно уже "утомілося"!
Після появи росіян, що нищать росіян.
Перші-РДК та Легіон, другі-путінці.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!!
1) Бій стрілецький Кулі "по прямій" літають
2) Рана - у правій боково-передній області живота
Висновок - "полкан" їхав скоріш всього в УАЗику Їхав на передньому правому сидінні - як ********** начальники "савецкава разлива" - щоб "кантралиравать абстановку" І потрапив у засаду або просто по-тупому влетів у розташування бойової лінії легіонерів Стріляли по машині Він інстинктивно нахилився вперед Бронік на боках розійшовся (бо може й не був застебнутий) Куля ввійшла збоку в живіт Ще й могла "зрикошетить" від внутрішнього боку "броніка" і повернуться назад у тіло Характерна рана "старших машин" при обстрілах автоколон "духами" в Афгані
Лихим парфумам - карколомних непристойних утіх!
Хіру Александрова та кобздону - невичерпного натхнення!