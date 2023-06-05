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Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські добровольці оприлюднили інформацію про те, що ними на території Бєлгородської області був ліквідований полковник путінської армії Андрія Стесєва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі РДК.

У повідомленні зазначається: "У ході спільної операції сил РДК та ЛСР на території Білгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО

Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва 01

 У свою чергу, в Легіоні "Свобода Росії" зазначиили: "Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесева Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода.

Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові.

Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Білгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.

Усі терористи путінського режиму будуть покарані, справедливість прийде у кожне місто нашої Батьківщини".

Також у Леігоні підкреслили, що у них із РДК "окремі обмінні фонди, за час перебування на Бєлгородчині, у Легіону з'явилося достатньо солдатів РФ для обміну.

Спільними зусиллями ми продовжуємо боротьбу і наближати перемогу та довгоочікувану свободу Росії".

У телеграмі викладені фото ліквідованих путінців:

Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва 02
Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва 03
Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва 04
Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва 05

Автор: 

армія рф (17399) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+42
А где же херенал лапін?
Сынки, в атаку! За уродину, за срущего-в-чемодан!
Кацапы, лапин то где?
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05.06.2023 19:46
+40
ада жаркого и вечного этому черту и андрофагу проклятому.
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05.06.2023 19:44
+39
в/ч 07264 это Псков. Тобто, крошат псковских дЯЯсантников?
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05.06.2023 19:53
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ада жаркого и вечного этому черту и андрофагу проклятому.
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05.06.2023 19:44 Відповісти
А где же херенал лапін?
Сынки, в атаку! За уродину, за срущего-в-чемодан!
Кацапы, лапин то где?
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05.06.2023 19:46 Відповісти
А «шойгу, герасимов» де?
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05.06.2023 19:51 Відповісти
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05.06.2023 19:47 Відповісти
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05.06.2023 19:48 Відповісти
красиво лежит... прям как в дубаї на пляже
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05.06.2023 19:57 Відповісти
Наелся маслин. Спит.
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05.06.2023 20:01 Відповісти
👍
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05.06.2023 20:12 Відповісти
Розлігся. Скотиняка(голосом Ляшка)
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06.06.2023 06:09 Відповісти
Частично демобилизованный
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06.06.2023 07:26 Відповісти
Вангуєм , Гладкову за це ще один орден дадуть чи ордер ?
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05.06.2023 19:48 Відповісти
А де той смішний хенерал, що на камеру стадо довбнів - "впєрьод, за родіну!" посилав?
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05.06.2023 19:48 Відповісти
Лапін. За його вбивство - штраф )))
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05.06.2023 19:58 Відповісти
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05.06.2023 21:14 Відповісти
Це транс якийсь Андрея Стєсєва ?
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05.06.2023 19:48 Відповісти
Це транс - редактура. Транслейт з української на українську. В оригіналі, як і годиться, "було ліквідовано". Редактор "виправив".
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05.06.2023 20:00 Відповісти
Що далі в тил, то товстіші полковники.
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05.06.2023 19:49 Відповісти
Гойда...Імпортозаміщєніє Кока-Коли
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05.06.2023 19:50 Відповісти
Треба на кацапії ще з коптерів скидати "рошенки з коньяком". Це вже давно був би Другий фронт. А дєрмака щеневтік поставив би командувачем операції. А рекламне забезпечення аферистовича з подляком. Щось я фантастики перечитався....
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05.06.2023 22:50 Відповісти
підр,випив сідр - і здох підр!
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05.06.2023 22:54 Відповісти
От що буває, коли одічалих напоїти чимось незкріпним. А якби вони напилися зкріпної бояри або не менш зкріпної браги - ніц їм не було б. Точно кажу!
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06.06.2023 00:33 Відповісти
Роблю сидр уже років з тридцять Шикарна річ у спеку - "посидіть" (замість пива) Тільки закушувать треба рибою а фруктами І класна штука на "похмілля" Після вживання - тільки "покращення" (Між іншим - як тобі "їжачки"? Робив?)
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06.06.2023 10:24 Відповісти
Вітаю, пане Яр!
Ще раз дякую за "їжачків"! У неділю, як і планувалося, приготував. Маю Вам повідомити одну штуку: у "їжачків" очікувано виявився єдиний "недолік" - вони надто швидко закінчилися (). Аж так швидко, що я лише покуштувати встиг . Але нічого - на наступні вихідні ще приготую.
...Щодо сидру. Я в курсі - то штука дуже добра, таке собі легеньке "вино для літа" . До 2021-го р. ми з покійним татом щороку виготовляли один-два (залежно від урожаю) 20-літрових бутлі вина. На наше з татом переконання, сидр найсмачнішим виходив з яблук сорту "Антонівка" (за рахунок аромату); з "Ренети" - трошки не таким, бо не має "антонівського" аромату. З інших сортів (наприклад, "Слава переможцям"), сидр виходив гіршим, бо мав сторонню неприємну "нотку" в ароматі.
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07.06.2023 22:47 Відповісти
Хватіт дамбіть Шмякіно!!!!
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05.06.2023 19:51 Відповісти
в/ч 07264 это Псков. Тобто, крошат псковских дЯЯсантников?
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05.06.2023 19:53 Відповісти
Тельник,форма,крылышки на фото с корочки - десантник, так что да,Сэр).
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05.06.2023 19:59 Відповісти
Поза вказує, що полковник ВДВ десантувався без парашуту.
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05.06.2023 20:15 Відповісти
Я думаю що це полкан з чмобіків- пенсів чи доброволєц. В 53 роки з нього порох сиплеться . Тим більше що " за дєйствітєльную стоко випіл,што нам і нє снілось"
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05.06.2023 22:56 Відповісти
Макс! Ти бачив фото? Рана - в животі Надіюся - умирав у муках
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05.06.2023 20:34 Відповісти
Угу, мав трохи часу помiркувати за змiст життя.
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05.06.2023 20:41 Відповісти
Явное отравление свинцом.
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05.06.2023 20:43 Відповісти
То йому шакалу за чеченців,українців,абхазів!
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05.06.2023 22:55 Відповісти
а шо такое ? кушай , кушай , для вас кацапов любая блевотина - олевье )))))))
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05.06.2023 20:03 Відповісти
руzzкая свинья, а ну бегом в Шмякино за фюрера подыхать!
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05.06.2023 20:05 Відповісти
А что случилось? По губам поводили и тебе не понравилось? Жрите, падлы.
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05.06.2023 20:06 Відповісти
Зарєгілся щоб насрати, а вийшло що обісрався. Геть швидко в бан.
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05.06.2023 20:06 Відповісти
Это вы утомили весь мир тем что еще существуете.
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05.06.2023 20:07 Відповісти
Чё разнылся, свинособака? И с хера ли ты свою блевотную мразотную страну называешь миром?. А вообще это так по свинособачьи ,припереться сюда на украинский сайт и хрюкать как мы ему не интересны. Свинособаки такие свинособаки.
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05.06.2023 20:09 Відповісти
А шо такє, москотинка, тяжко тобі?
Саме цікаве лише тільки починається, а воно уже "утомілося"!
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05.06.2023 20:11 Відповісти
Жри,рашист Тебе,путинской шавке,не привыкать жрать блевотину и гавно )
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05.06.2023 20:16 Відповісти
Защекознов, ты там уже допрыгал на бутылке до окна?
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05.06.2023 20:26 Відповісти
все ? палковнику ни кто не пишет ? а шо такое ?
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05.06.2023 20:01 Відповісти
Вот пишуть багато "а де Лапін". А нафіга його знищувати? Ще поставлять когось толкового
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05.06.2023 20:04 Відповісти
Ось тепер він «настоящій полковнік»!
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05.06.2023 20:05 Відповісти
тепер палкафнєгу нікто нє пішет
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05.06.2023 22:00 Відповісти
Вибачте, а що таке путінська армія і путінці? Якийсь такий наратив в стилі Шольца, що усюди воює путін і його армія, а росіяни тут ні до чого. Журналісти Цензора взагалі з глузду з'їхали?
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05.06.2023 20:08 Відповісти
Це нові реалії.
Після появи росіян, що нищать росіян.
Перші-РДК та Легіон, другі-путінці.
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05.06.2023 20:16 Відповісти
В чём вишенка на тортике? Где только не воевал полкан---а кокнули свои на своей стороне! Закономерно для твари.
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05.06.2023 21:59 Відповісти
ну так росіяни по обидві сторони воюють - громадянська війна однак
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05.06.2023 20:19 Відповісти
Є законодавчо встановлений термін «рашисти», а ті на московії, хто проти них воює, відповідно «антирашисти». І всім все буде зрозуміло.
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05.06.2023 20:39 Відповісти
для нас українців то всі вони однакові, беззаперечно. але є ще такий принцип - поділяй і володарюй, тому зараз штучно створюють такий поділ на путінців, і типа нормальних, щоб вони між собою гризлись, але ж ми знаємо
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05.06.2023 22:03 Відповісти
Путінська армія - це не особисто путін - це - армія, що воює за путіна.
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05.06.2023 22:22 Відповісти
Ай-я-яй, горе-то какое - в раше гражданская война началась.
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05.06.2023 20:08 Відповісти
а куда полковник десанта ехал, он же должен біл лететь?
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05.06.2023 20:09 Відповісти
Перемога України буде...тільки не уявляю яка вона буде
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05.06.2023 20:09 Відповісти
Здох кацап,та й йух з ним.
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05.06.2023 20:11 Відповісти
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05.06.2023 20:19 Відповісти
собаке - собачья смерть
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05.06.2023 20:24 Відповісти
гореть в аду этой русофашистской сволочи.
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05.06.2023 20:25 Відповісти
Шось не видно радості на ******… та й **** теж…
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05.06.2023 20:32 Відповісти
росияне воюют с росиянами на территроии россии.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!!
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05.06.2023 20:32 Відповісти
Стасів - ще один манкурт, ще й літери в прізвищі переплутані
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05.06.2023 20:42 Відповісти
Нормально пішли процеси. По перше публікують фотки знищених орків, а по друге весь рашен-рейх буде перетворений у зону специальной операции по денацификации .
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05.06.2023 20:44 Відповісти
На вашому місці, хлопці. Я б не "розкидувався" полоненими. Хто зна чи не потраплять ваші хлопці завтра в полон до *****-війська. а так у вас буде на шо міняти своїх. Інша справа шо вам нема де їх довго зберігати..
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05.06.2023 20:46 Відповісти
Яка гарна новина ! Бажано чути кожен день , та по декілька разів! Героям Слава!
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05.06.2023 21:31 Відповісти
Полковник "загинув у стрілецькому бою". Или лыжи не едут или я "плохо себя чувствую". ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛКОВНИК НА ПЕРЕДОВОЙ??!! С АВТОМАТОМ В РУКАХ??!! Или там был штаб и они "забыли" эвакуироваться...
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05.06.2023 23:27 Відповісти
Ділюся досвідом воєнним та криміналістичним:
1) Бій стрілецький Кулі "по прямій" літають
2) Рана - у правій боково-передній області живота
Висновок - "полкан" їхав скоріш всього в УАЗику Їхав на передньому правому сидінні - як ********** начальники "савецкава разлива" - щоб "кантралиравать абстановку" І потрапив у засаду або просто по-тупому влетів у розташування бойової лінії легіонерів Стріляли по машині Він інстинктивно нахилився вперед Бронік на боках розійшовся (бо може й не був застебнутий) Куля ввійшла збоку в живіт Ще й могла "зрикошетить" від внутрішнього боку "броніка" і повернуться назад у тіло Характерна рана "старших машин" при обстрілах автоколон "духами" в Афгані
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06.06.2023 04:39 Відповісти
Новоприставленому полковнику міцного здоров'я і потужної ерекції!
Лихим парфумам - карколомних непристойних утіх!
Хіру Александрова та кобздону - невичерпного натхнення!
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06.06.2023 00:21 Відповісти
интересно в рос армии всем так странно наводят фамилию в военнике? Или только полканам?
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06.06.2023 00:48 Відповісти
Вони тупі А пізвища - різноплеменні Тому й "наводять" - щоб краще читалося Мені у військкоматі умудрилися в простому прізвищі з шести букв дві помилки зробить при виписці військового квитка Так півтора десятка років проходив з неправильними документами Тільки при Україні зміг змінить та виправить
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06.06.2023 04:43 Відповісти
А-пять ПАЛковнiк iздох
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06.06.2023 00:58 Відповісти
 
 