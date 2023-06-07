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Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак. ФОТО

Дніпропетровщина забезпечена питною водою. Фото нібито із супермаркетів Кривого Рогу з цінниками в понад 200 грн за кількалітрові бутлі - фейк.

Про це пише в телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді! Не поширюйте фото зі "зрадою" - бутиль води за 238 гривень у Кривому Розі", - закликав він.

Лисак повідомив, що ОВА від учора моніторить ціни на воду, і критично вона не змінилася.

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"Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота. Наживатися на біді ніхто не має права", - завпевнив начальник ОВА.

Лисак додав, що область повністю забезпечена питною водою, а в магазинах нема ажіотажів. І опублікував кілька фото з цінниками, зроблені, як він твердить, у криворізьких маркетах.

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Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак 01
Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак 02
Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак 03
Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак 04

Автор: 

ціни (3965) вода (1178) Каховська ГЕС (566) Дніпропетровська область (3763)


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Топ коментарі
+22
та у нас фейк на троні сидить і нічого
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07.06.2023 13:08
+10
... Але ідея не погана. - подумала зелень.
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07.06.2023 13:15
+5
Може тоді вам треба карти лукашеску подивитися з планами наступу ЗСУ на Білорусь? Диму без вогню не буває...
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07.06.2023 13:11
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та у нас фейк на троні сидить і нічого
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07.06.2023 13:08 Відповісти
Диму без вогню не буває...
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07.06.2023 13:09 Відповісти
Може тоді вам треба карти лукашеску подивитися з планами наступу ЗСУ на Білорусь? Диму без вогню не буває...
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07.06.2023 13:11 Відповісти
пустий 20 літровий бутиль для води якраз стільки і коштуватиме
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07.06.2023 13:13 Відповісти
... Але ідея не погана. - подумала зелень.
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07.06.2023 13:15 Відповісти
Все чесно воно говорить. По 200 немає, а всьго лише по 199,90.
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07.06.2023 13:39 Відповісти
Там була ціна за упаковку. В упаковці два бутлі. 120 грн за один виходить.
Це дешево чи дорого?
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07.06.2023 13:49 Відповісти
що це за упаковк 2 шт.. фото скинь.. треба вже поштучно пакувати
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07.06.2023 14:02 Відповісти
 
 