Фото води за 200 грн - фейк, - голова Дніпропетровської ОВА Лисак. ФОТО

Дніпропетровщина забезпечена питною водою. Фото нібито із супермаркетів Кривого Рогу з цінниками в понад 200 грн за кількалітрові бутлі - фейк.

Про це пише в телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді! Не поширюйте фото зі "зрадою" - бутиль води за 238 гривень у Кривому Розі", - закликав він.

Лисак повідомив, що ОВА від учора моніторить ціни на воду, і критично вона не змінилася.

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"Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота. Наживатися на біді ніхто не має права", - завпевнив начальник ОВА.

Лисак додав, що область повністю забезпечена питною водою, а в магазинах нема ажіотажів. І опублікував кілька фото з цінниками, зроблені, як він твердить, у криворізьких маркетах.

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