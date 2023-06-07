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Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер. ФОТОрепортаж

Станом на 18:00 наслідки підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС спостерігаються в чотирьох районах Миколаєва.

Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Заводський район. Намив - вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює.
Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)

Інгульський район. Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.

Корабельний район. Підтоплення в районі вул. Рибної - тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Центральний район Нижняя Набережна - через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Прошу миколаївців там не прогулюватись", - йдеться в повідомленні.

Також підтоплено пляжі Стрілка та Вербочка. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення немає.

Очільник міста додав, що наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см.

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Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер 01
Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер 02
Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер 03
Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер 04

Автор: 

Миколаїв (1808) підтоплення (196) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+6
а нех було будувати будинки і бари в рекреаційній зоні , в метрі від води..
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07.06.2023 20:15
+3
Все Ок. Житловим будинкам нічого не загрожує. Пляжі затопило.
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07.06.2023 21:17
+2
Я чёт фиг пойму - как она в Николаев-то попадает? Чз Днепровский залив и вверх против течения 30-40 км?
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07.06.2023 20:09
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Я чёт фиг пойму - как она в Николаев-то попадает? Чз Днепровский залив и вверх против течения 30-40 км?
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07.06.2023 20:09 Відповісти
И вопрос к николаевцам - что там на Намыве на Лазурной?
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07.06.2023 20:12 Відповісти
Все Ок. Житловим будинкам нічого не загрожує. Пляжі затопило.
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07.06.2023 21:17 Відповісти
вода дійшла до дороги,возять пісок,укріплюють
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07.06.2023 23:40 Відповісти
Там Південний Буг. ХЗ.
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07.06.2023 20:13 Відповісти
Невже там нижче за ту греблю?
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07.06.2023 20:29 Відповісти
А до чого тут течія?
Фізика проста: підняття рівня води в дельті Південного бугу. Відповідно, піднімається рівень води в самій річці, при цьому затоплюючі береги. "Сполучені ємності"
Те саме відбувається в дельтах річок, що впадають в океан, під час припливу.
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07.06.2023 21:02 Відповісти
Глядя на карту этого места нифига неправдоподобно - выход из Днепровского залива сильно шире устья что Ю.Буга, что Днепра. Так что хз.
С другой стороны другой версии нет, согласен.
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07.06.2023 21:15 Відповісти
А урез воды в Бугском лимане почти ничем не отличается от морского.
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07.06.2023 22:55 Відповісти
вчора зранку течія була з міста до лиману,пообіді пішла вода з лиману з великими хвилями
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07.06.2023 23:41 Відповісти
а нех було будувати будинки і бари в рекреаційній зоні , в метрі від води..
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07.06.2023 20:15 Відповісти
в Леваневцях вони на самісінькому березі стоять
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07.06.2023 23:42 Відповісти
Зе затоплення України почалось з весни 2019 го
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09.06.2023 18:32 Відповісти
 
 