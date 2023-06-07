Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер. ФОТОрепортаж
Станом на 18:00 наслідки підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС спостерігаються в чотирьох районах Миколаєва.
Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Заводський район. Намив - вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює.
Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)
Інгульський район. Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.
Корабельний район. Підтоплення в районі вул. Рибної - тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.
Центральний район Нижняя Набережна - через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Прошу миколаївців там не прогулюватись", - йдеться в повідомленні.
Також підтоплено пляжі Стрілка та Вербочка. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення немає.
Очільник міста додав, що наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см.
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Фізика проста: підняття рівня води в дельті Південного бугу. Відповідно, піднімається рівень води в самій річці, при цьому затоплюючі береги. "Сполучені ємності"
Те саме відбувається в дельтах річок, що впадають в океан, під час припливу.
С другой стороны другой версии нет, согласен.