Наслідки підтоплення у Миколаєві: Рівень води в акваторії піднявся на 82 см, - мер. ФОТОрепортаж

Станом на 18:00 наслідки підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС спостерігаються в чотирьох районах Миколаєва.

Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Заводський район. Намив - вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює.

Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)



Інгульський район. Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.



Корабельний район. Підтоплення в районі вул. Рибної - тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.



Центральний район Нижняя Набережна - через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Прошу миколаївців там не прогулюватись", - йдеться в повідомленні.

Також підтоплено пляжі Стрілка та Вербочка. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення немає.

Очільник міста додав, що наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см.

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