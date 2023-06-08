Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації. ФОТО
Близько сотні представників українських молодіжних організації провели біля офісу представництва ООН в Україні акцію протесту проти бездіяльності цієї міжнародної організації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Учасники акції вимагали визнати підрив російськими військами Каховської ГЕС воєнним злочином. Вони тримали плакати українською і англійською мовою з написами "Росія -терорист, підрив ГЕС - це воєнний злочин". "UNderwater", "Організація Об’єднаних Нікчем" і скандували "Геть Росію із ООН".
Протестувальники також принесли до представництва ООН книжки російською мовою як натяк на те, що ця міжнародна організація у день військового злочину росіян, коли ті підірвали Каховську ГЕС і спричинили катастрофу, вирішила нагадати, що у світі 6 червня святкують День російської мови.
"Мова Росії - воєнні злочини", - було написано на плакатах учасників акції.
У своїх виступах протестувальники звинувачувало ООН у бездіяльності і вимагали зупинити екоцид.
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