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Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації. ФОТО

Близько сотні представників українських молодіжних організації провели біля офісу представництва ООН в Україні акцію протесту проти бездіяльності цієї міжнародної організації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Учасники акції вимагали визнати підрив російськими військами Каховської ГЕС воєнним злочином. Вони тримали плакати українською і англійською мовою з написами "Росія -терорист, підрив ГЕС - це воєнний злочин". "UNderwater", "Організація Об’єднаних Нікчем" і скандували "Геть Росію із ООН".

Читайте: "Ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну", - генсек ООН Ґутерріш

Протестувальники також принесли до представництва ООН книжки російською мовою як натяк на те, що ця міжнародна організація у день військового злочину росіян, коли ті підірвали Каховську ГЕС і спричинили катастрофу, вирішила нагадати, що у світі 6 червня святкують День російської мови.

"Мова Росії - воєнні злочини", - було написано на плакатах учасників акції.

Також читайте: Відсутність світової реакції на підрив Каховської ГЕС може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів, - МЗС

У своїх виступах протестувальники звинувачувало ООН у бездіяльності і вимагали зупинити екоцид.

Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 01
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 02
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 03
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 04
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 05
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 06
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 07
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 08
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 09
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 10
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 11
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 12
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 13
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 14
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 15
Молодь протестувала біля представництва ООН, вимагаючи вигнати Росію з організації 16

Автор: 

Київ (19541) молодь (124) ООН (3361) протест (2398)


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Топ коментарі
+27
ООН вже можна визнавати організацією-посібником тероризму.
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08.06.2023 11:55
+13
Тому освідчені нікуди не ходять і тільки дають поради коментарями!
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08.06.2023 11:58
+9
ООН обделалось поэтому надо новую организацию создавать и не брать туда орков.
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08.06.2023 12:09
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ООН вже можна визнавати організацією-посібником тероризму.
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08.06.2023 11:55 Відповісти
100 відсотково!
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08.06.2023 12:11 Відповісти
Криша для терористів.
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08.06.2023 13:18 Відповісти
Молоді ще. Недосвідчені. Щоб вирішити якесь питання в ООН, туди треба приходити з баблом.
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08.06.2023 11:57 Відповісти
Тому освідчені нікуди не ходять і тільки дають поради коментарями!
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08.06.2023 11:58 Відповісти
Або з *****м
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08.06.2023 13:10 Відповісти
А Грєнка була?
Нє? Ай-ай-ай...
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08.06.2023 12:01 Відповісти
ООН обделалось поэтому надо новую организацию создавать и не брать туда орков.
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08.06.2023 12:09 Відповісти
Лига Наций это недоорганизация в составе,которой присутствует представитель страны террориста...Позор...
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08.06.2023 12:12 Відповісти
срср, підорасія, спортлотООН - приготуватись...
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08.06.2023 12:14 Відповісти
хороших і розумних дітей ми виростили
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08.06.2023 12:16 Відповісти
Паганий і дебілоїдний світ ми побудували.
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08.06.2023 12:17 Відповісти
Котрі спочатку голосували за бубочку потім поїхали за кордон і там залишаться І вже з закордону знову проголосують за веселого хлопчика
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08.06.2023 12:59 Відповісти
ну, більшість з тих,що на фото, навряд чи взагалі голосувала,надто молоді, 20 ще нема. А якщо хтось голосував... що ж, процес дорослішання складний. Ми он скільки хєрні наробили і не каїмся
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08.06.2023 13:13 Відповісти
і ще: величезне число молоді не за кордоном, а на фронті. Ви і про них так гидотно будете висловлюватись?
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08.06.2023 13:34 Відповісти
"Організація Об'єднаних Нікчем" - точніше і не сказати
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08.06.2023 12:25 Відповісти
Вимагати від імпотента плодовитости- марна справа!
Об'єднання Обдристаних Невдах -дохла контора років з двадцять!
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08.06.2023 12:28 Відповісти
Прагнуть залишити Гутеріша без руської пенсії.
На святе замахнулись!
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08.06.2023 12:30 Відповісти
як показали останні декілька років оон - це імпотентна, ні на що нездатна і непотрібна кантора, ще й куплена русаками на всі 100%
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08.06.2023 12:46 Відповісти
ООН дно.
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08.06.2023 22:08 Відповісти
 
 