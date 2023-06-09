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У Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТО

У російському Воронежі пролунав вибух, у мережі кажуть про влучання безпілотника у житловий будинок.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Воронежі вибух. За попередніми даними, у вікно житлового будинку на вулиці Бєлінського врізався безпілотник", - йдеться в повідомленні.

Губернатор повідомив, що 2 особи дістали поранення.

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У Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, пролунав вибух 01
У Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, пролунав вибух 02

Автор: 

росія (65394) дрони (4765)


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Топ коментарі
+70
На нарешті! ВАРОНЕЖ!
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09.06.2023 10:36
+55
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09.06.2023 10:38
+47
***** таки почало дамбіть Воронеж.
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09.06.2023 10:39
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На нарешті! ВАРОНЕЖ!
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09.06.2023 10:36 Відповісти
Шо апять?
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09.06.2023 14:45 Відповісти
"Размєщают ПВО в жілих кварталах"
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09.06.2023 10:36 Відповісти
Жалко, дуже жалко.... що мало!
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09.06.2023 10:37 Відповісти
То хтось з рогатки бомбочку пі#данув,безпілотники так не вибухають.😁
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09.06.2023 10:55 Відповісти
V charter97.org pokazano luce i est video kak bezpilotnik nirjaet prjamo vniz po domu... https://charter97.org/be/news/2023/6/9/551297/
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09.06.2023 12:34 Відповісти
Почалось?
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09.06.2023 10:38 Відповісти
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09.06.2023 10:38 Відповісти
Тепер буде дуже важко представити собі наступну серію цієї "подорожі"
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09.06.2023 11:18 Відповісти
А нірвана, а рйськіє кУщі?
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09.06.2023 12:09 Відповісти
О, точно! Про кУщі я не подумав
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09.06.2023 13:10 Відповісти
***** таки почало дамбіть Воронеж.
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09.06.2023 10:39 Відповісти
Що ж це відбувається? Білгородська народна респупліка атакує Воронежську народну республіку? А може це пішли вже атаки з боку Курської народної республіки? Усе смішалося у кацапстані.
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09.06.2023 11:51 Відповісти
Губернатор https://t.me/rian_ru/205219 повідомив , що 2 особи дістали поранення. Джерело:

А обісралося скільки?
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09.06.2023 10:39 Відповісти
яка різниця скіки там обісралось!? от як би кровавим поносом та здохли, то це вже щось, а так це тікі привід потякать о кровавих фашістах тай все.
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09.06.2023 11:03 Відповісти
Громадянська війна на паРашці вже дійшла до Воронежа...такі діла...
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09.06.2023 10:39 Відповісти
Маловато будет.
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09.06.2023 10:40 Відповісти
Это не мы , это Белгородщина.
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09.06.2023 10:41 Відповісти
а шо случилася?
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09.06.2023 10:41 Відповісти
Шахед/герань заблудился.
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09.06.2023 10:43 Відповісти
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09.06.2023 10:46 Відповісти
Це Данілов лютує?
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09.06.2023 10:48 Відповісти
8 лєт ультрамеганєонацисти бамбілі варонєж вже відлік пішов, чи ще ні?
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09.06.2023 10:59 Відповісти
Бамбить Варонеж! А так все па дамашему было.
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09.06.2023 11:01 Відповісти
Прикрываются мирными гражданами
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09.06.2023 11:01 Відповісти
Ну, все ...доведеться тепер до кінця життя даватися Брі та Пармезаном замість того абалдєнного вароніжскага капчьоного лайна
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09.06.2023 11:14 Відповісти
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09.06.2023 11:16 Відповісти
.ударный бпла имеет свойство ударяться обо что-нибудь...Смерть выродкам болот мацковии
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09.06.2023 11:16 Відповісти
Вамбят Баронеж? Это БНР.
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09.06.2023 11:25 Відповісти
Да тут пишут что российские ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону военного аэродрома..
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09.06.2023 11:25 Відповісти
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09.06.2023 11:31 Відповісти
Судя по видео, его заглушили РЭБ и он полетел в дом. Так что, как любят рассказывать россияне, мы тут не причем. Не фиг ставить ПВО посреди города!
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09.06.2023 11:31 Відповісти
Riazanski sahar ...oi prastite , dron
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09.06.2023 11:41 Відповісти
******, что-то они часто сбивать стали. Раньше пролетало на ура.
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09.06.2023 11:48 Відповісти
А зачем они напали на мирно летящий беспилотник?
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09.06.2023 11:48 Відповісти
Вражеская многоэтажка атаковала мирно летящий беспилотник.
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09.06.2023 16:58 Відповісти
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09.06.2023 17:25 Відповісти
Зачем фашистский Воронеж напал на мирный беспилотник?
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09.06.2023 11:53 Відповісти
На фото все видно, кондішен рванув...
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09.06.2023 12:07 Відповісти
Да. Адресная доставка в воронеже оставляет желать лучшего.
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09.06.2023 12:10 Відповісти
а не нада наші беспилотнікі сбівать!

хай летять туди, куди ми їх відправили!
так у расєян домівки будуть ціліші
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09.06.2023 12:29 Відповісти
Эта квартира ФСБ?
Вам посылка!
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09.06.2023 12:35 Відповісти
Рисуйте на беспилотниках логотипы Волдберриз, Авито или Яндекс-доставка. Так росиянцам будет понятней, что прилетело
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09.06.2023 12:38 Відповісти
варонєжЪ ? ЄТО ОГАЛТЄЛАЯ РУSSА фобія
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09.06.2023 12:41 Відповісти
Зачем строить дом на месте пролета беспилотников?
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09.06.2023 12:43 Відповісти
Из Воронежа на Москву уже образовалась дикая многокилометровая пробка на М4 и воронежская недвижимость резко дешевеет...
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09.06.2023 12:57 Відповісти
Два варіанти:

1. Сама русня бомбить житлові будинки, щоб підняти маси на "свящєнную вайну".
2. Це наша невдала спроба щось бомбанути. Заглушений РЕБ, впав на будинок.
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09.06.2023 13:39 Відповісти
Коментарий бабуинки,которая снимала прилёт,просто ласкает слух.....
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09.06.2023 13:39 Відповісти
Зачем они сами себя бомбят?
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09.06.2023 13:40 Відповісти
📣 (http://t.me/typicalvoronezh) Подписчики сообщают, что БПЛА, который упал на дом в Воронеже, предположительно, вылетел с микрорайона Тенистый.
Типичный Воронеж (https://t.me/+7WtBK3cVo6pjNWQy)
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09.06.2023 14:26 Відповісти
якийсь справедливий шаxед
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09.06.2023 14:32 Відповісти
А шо не так, хвойда ??? Ми ж попереджали !!!
Вона ще дивується і чимось не довольна, падлюка !!!
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09.06.2023 15:56 Відповісти
опять кондиционер забыли заземлить
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09.06.2023 17:21 Відповісти
постанова для місцевих касапських лохів
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09.06.2023 18:40 Відповісти
вот тупая дура, в место бессмысленного *****...а могла измерять скорость звука
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09.06.2023 19:05 Відповісти
Полёт нормальный...гойда, полная гойда.
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09.06.2023 20:21 Відповісти
Дівчина за кадром ... явно вчителька роССійської літератури.
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09.06.2023 20:40 Відповісти
Вы прослушали краткий курс современного русского языка!
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09.06.2023 21:32 Відповісти
 
 