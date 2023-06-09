У Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТО
У російському Воронежі пролунав вибух, у мережі кажуть про влучання безпілотника у житловий будинок.
Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"У Воронежі вибух. За попередніми даними, у вікно житлового будинку на вулиці Бєлінського врізався безпілотник", - йдеться в повідомленні.
Губернатор повідомив, що 2 особи дістали поранення.
Топ коментарі
+70 Sergey Osadchy #516630
показати весь коментар09.06.2023 10:36
+55 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар09.06.2023 10:38
+47 5 копійок
показати весь коментар09.06.2023 10:39
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А обісралося скільки?
хай летять туди, куди ми їх відправили!
так у расєян домівки будуть ціліші
Вам посылка!
1. Сама русня бомбить житлові будинки, щоб підняти маси на "свящєнную вайну".
2. Це наша невдала спроба щось бомбанути. Заглушений РЕБ, впав на будинок.
Типичный Воронеж (https://t.me/+7WtBK3cVo6pjNWQy)
Вона ще дивується і чимось не довольна, падлюка !!!