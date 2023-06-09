У Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТО

У російському Воронежі пролунав вибух, у мережі кажуть про влучання безпілотника у житловий будинок.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"У Воронежі вибух. За попередніми даними, у вікно житлового будинку на вулиці Бєлінського врізався безпілотник", - йдеться в повідомленні.

Губернатор повідомив, що 2 особи дістали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО



