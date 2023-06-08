Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО
Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. Суд кваліфікував такі дії як неузгоджений мітинг.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Дивно відреагували чиновники російського міста Воткінськ в Удмуртії. Вони виявили у соцмережах Ніни Кривощокової ще березневе відео зі зверненням до президента. Там жінка разом з іншими жителями поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін. Ніну в результаті звинуватили за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тисяч рублів", - пише Бутусов у коментарі до відеозвернення.
Топ коментарі
+34 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар08.06.2023 10:31
+34 Иван Иванов #467345
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+24 Ziu Zou
показати весь коментар08.06.2023 10:31
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Всем - сосать у путлера!
Им нравится, когда с ними так обращаются....
в. в. х#йло.
Телемост с рабамі
Треба туди прислати кадирівців - хай ії всім ноги повідрубають, будуть повзати в грязі. І зуби повибивають, щоб краще смокталося в путлера.
Мы напишем в Спортлото!
рабы немы как обычно
Поправочка - По уши в говне. 🤣
Вспомнились слова одного из из персонажей Гарри Гаррисона в рассказе "Этический инженер":
- Мне не интересны ваши усовершенствования - то, что было хорошо для многих поколений нашей семьи, хорошо и для меня.