Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО

Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. Суд кваліфікував такі дії як неузгоджений мітинг.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивно відреагували чиновники російського міста Воткінськ в Удмуртії. Вони виявили у соцмережах Ніни Кривощокової ще березневе відео зі зверненням до президента. Там жінка разом з іншими жителями поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін. Ніну в результаті звинуватили за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тисяч рублів", - пише Бутусов у коментарі до відеозвернення.

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