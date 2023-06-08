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Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО

Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. Суд кваліфікував такі дії як неузгоджений мітинг.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивно відреагували чиновники російського міста Воткінськ в Удмуртії. Вони виявили у соцмережах Ніни Кривощокової ще березневе відео зі зверненням до президента. Там жінка разом з іншими жителями поскаржилася на чиновників, які вже 35 років не можуть полагодити дорогу та старий водогін. Ніну в результаті звинуватили за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг та оштрафували на 10 тисяч рублів", - пише Бутусов у коментарі до відеозвернення.

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Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) Бутусов Юрій (3600) штраф (1869)


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Топ коментарі
+34
Рабські раби. Покидьки Людства...
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08.06.2023 10:31
+34
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08.06.2023 10:38
+24
Провинилась что просила не по рабским правилам, не на коленях )
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08.06.2023 10:31
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Рабські раби. Покидьки Людства...
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08.06.2023 10:31 Відповісти
Провинилась что просила не по рабским правилам, не на коленях )
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08.06.2023 10:31 Відповісти
- И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд,- завершил свой трогательный рассказ Швейк…
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08.06.2023 11:53 Відповісти
Кацапское рабское быдло - в стойло!
Всем - сосать у путлера!
Им нравится, когда с ними так обращаются....
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08.06.2023 10:32 Відповісти
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08.06.2023 10:38 Відповісти
****,вас услышали...
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08.06.2023 10:32 Відповісти
"...а зачєм вам дарогі, єслі у вас машини нєту ?...."

в. в. х#йло.
Телемост с рабамі
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08.06.2023 10:34 Відповісти
Єслі сдєлать дорогі, по нім сразу начнут єздіть танкі НАТО.
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08.06.2023 10:38 Відповісти
The BEST 👍🤣
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08.06.2023 14:45 Відповісти
А если отремонтировать водопровод, то там будут находит базы подводных лодок НАТО.
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08.06.2023 15:26 Відповісти
Жерти лайно з-під бункерного діда слід без досягнень цивілізації, саме це є "скрепою руського міра", та ключовою перевагою лаптєногих
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08.06.2023 10:39 Відповісти
Життя - біль та страждання" - саме це е гаслом життя російського плебесу.Які дороги?Які водогони?Не жили добре, то навіщо починати.
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08.11.2023 10:28 Відповісти
Hедоработка..ей нужно ещё шпицрутенов выписать,до тех пор пока не обхезается,а потом ещё столко же -за то что обхезалась
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08.06.2023 10:41 Відповісти
Штраф - це квіточки -- іі б не мішало привселюдну порку .
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08.06.2023 10:42 Відповісти
Ви ізвращьєнєц
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08.06.2023 10:54 Відповісти
Нема для кацапа гіршої кари ,ніж попадалово на бабки. А порка це їм задоволення. Боярє знають свій народ.
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08.06.2023 11:07 Відповісти
Та які бабки у простого російського люда????Усі бабки в можновладців та олігархів.На війну йдуть ціною свого життя забезпечити, хоть якось, свої родини.І ЗАВЖДИ так було.Мені вже багато років і ще в часи срср вчився з хлопцями з росії.Їдучи на канікули додому вони везли КОВБАСУ, навіть не копчену, а варену, як вони казали - "мокру".Розрізали оті величезні палки (батони теж їхне слівце) ковбаси на шматки, щоб влазили в морозильник, потім вертіли у багато-багато шарів газет та так і везли пасажирськими потягами кілька діб.Тому й крадуть все, шо можно з окупованих українських земель, навіть жіночі (не нові) труси.Знаходили у речах рос. солдат, які вони покидали, втікаючі. Голота та ніщеброди.
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08.11.2023 10:47 Відповісти
"ходим по уши в грязи"
Треба туди прислати кадирівців - хай ії всім ноги повідрубають, будуть повзати в грязі. І зуби повибивають, щоб краще смокталося в путлера.
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08.06.2023 10:46 Відповісти
Бунтують смерди.
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08.06.2023 10:47 Відповісти
Ту бабку зліва також потрібно було штрафанути - на коліна не встала
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08.06.2023 11:45 Відповісти
Щоб бути одного росту з ******,плебс став на коліна
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08.06.2023 13:01 Відповісти
И что характерно, перед записью они обсуждали "сценарий" и ни кто даже не возразил про колени. Ппу
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08.06.2023 10:53 Відповісти
Ответ пришел ночью в кирзовых сапогах:
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08.06.2023 10:55 Відповісти
вже почули, Ніне штраф, чоловікам повестки, всім кто залишився штафні роботи на вулиці, де треба застілити брутівку, замість асфальту....вот таке буде рішеня в країні рабів ...
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08.06.2023 11:00 Відповісти
Так не позировать на камеру надо, а челобитную необходимо писать.
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08.06.2023 11:12 Відповісти
"А зачем вам дорога, если у вас машин нет"
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08.06.2023 11:13 Відповісти
Если вы не отзовётесь
Мы напишем в Спортлото!

рабы немы как обычно
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08.06.2023 11:22 Відповісти
Він міг би ії розстріляти ! М'ягка він людина !
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08.06.2023 12:18 Відповісти
Пішки треба до царя, пішки. Колись картина навіть така була - "Ходоки у ленина"... Рабами були, рабами лишились.
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08.06.2023 12:50 Відповісти
Одвічні реалії кацапії-дурні та дороги
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08.06.2023 12:57 Відповісти
путин едет по стране , росия по прежнему в гавне
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08.06.2023 13:13 Відповісти
Брешуть, нагаварівают на раісю, сволочі! Даярка с хацапєтавкі нє даст саврать!
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08.06.2023 13:36 Відповісти
Жителям Водкинска грязь забивает уши - невозможно слушать зомбоящик!
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08.06.2023 13:47 Відповісти
Они должны не просить Хутина, а сосать у Хутина.
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08.06.2023 13:52 Відповісти
Имперская Рассея.
Поправочка - По уши в говне. 🤣
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08.06.2023 14:44 Відповісти
Никогда не жили хорошо, нечего и начинать.
Вспомнились слова одного из из персонажей Гарри Гаррисона в рассказе "Этический инженер":
- Мне не интересны ваши усовершенствования - то, что было хорошо для многих поколений нашей семьи, хорошо и для меня.
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08.06.2023 15:34 Відповісти
Как челобитную сцарю подаёте холопы неблагодарные.
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08.06.2023 22:10 Відповісти
 
 