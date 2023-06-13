Ліквідовано наслідки нічного удару дронами по Харкову, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки нічного удару ворожих БПЛА по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 13 червня о 03:16 до рятувальників надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю в одному з районів Харкова. В результаті виникла масштабна пожежа.

"На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа загорання склала близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 82 рятувальники та 18 одиниць основної та спеціальної техніки від ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативній і злагодженій роботі вогнеборців о 08:00 пожежу ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.











Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова. Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль.