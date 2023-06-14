Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters. ФОТОрепортаж
Reuters публікує перші незалежні підтвердження просування ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Журналісти Reuters побували у звільненому селі Сторожеве. Пишуть, що дорога до нього "всіяна трупами російських солдатів і спаленою бронетехнікою".
За словами українських військових, під час "зачистки" загинули близько 50 військових РФ, четверо потрапили в полон. У самому селі видно пошкоджені обстрілами будинки.
Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ визволили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах.
Топ коментарі
+90 Castor Boris
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P.S. Вибачте за расчєловєчєніє
агентство Reuters https://www.reuters.com/world/russia-condemns-us-senator-grahams-comments-death-russians-2023-05-28/ сообщило , что изучило предоставленную офисом Зеленского полную запись разговора и установило, что фразы "а россияне умирают" и "лучшее, на что мы тратили деньги" не следовали друг за другом.
Как пишет Reuters, на самом диалог выглядел так:
Грэм: Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть.
Зеленский: А теперь вы свободны. И мы тоже будем.
Грэм: А россияне умирают.
Зеленский: Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории.
Другая фраза Грэма (о лучшей трате американских денег), которая в изложении российской пропаганды превратилась в "инвестицию в смерть русских", была сказана отдельно и даже в другом месте.
Сам Грэм объяснил агентству, что во время встречи с Зеленским сказал, что Украина, как и США, живет по принципу "живи свободным или умри", а "для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией".
А в результаті всі знизали плечима, - Ну, да, так і єсть. Для цапів то було шоком...
є тільки два виходи - або кацапи самi вб'ють ***** і залишaться живими,
або українці вб'ють і кацапiв, і ***** 💀
хоча ніколи не думав , що буду
так ненавидіти клятих московітів 😡
Розмовляють двоє кумів.
- Куме! Вчора йду лісом, а назустріч два москаля!
- Ну?
- Я ззаду підбіг і сокирою - по голові хрясь! Одного, потім другого.... потім третього... потім далі, далі - сотню поклав!
- Стривайте куме! Ви ж казали, що їх було двоє?
-.... ехххх - та так куме.... Але як я їх ненавиджу!!!
Если ты находишься на территории России, свяжись через Telegram или WhatsApp:
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
Обращаться могут не только военные, но и их родные, чтобы узнать подробнее о процедуре сдачи в плен и гарантиях для пленных.
Если ты в Украине, звони:
688 (только с украинских номеров)
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
+380 44 35 08 917
Или обращайся в https://t.me/spasisebyabot чат-бот "Хочу жить" в Telegramhttp://spasisebyabot/ .
Информация и контакты также доступны на сайте https://hochuzhit.com/ и в Telegram-канале https://t.me/hochu_zhyt "Хочу жить" .
Как сдаться в плен ВСУ с помощью квадрокоптера (дрона)
Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтоб сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:
Предварительно свяжитесь с проектом "https://hochuzhit.com/ Хочу жить " в http://spasisebyabot/ чат-боте или, позвонив на номера, указанные выше, и получите инструкции, по необходимости сообщив координаты отправной точки.
Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время.
Следует помнить! В данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!
По возможности, дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.
Увидев квадрокоптер в зоне видимости, установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.
Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленным.
Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.
Важно! В случае критического заряда батареи дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по выше описанному алгоритму и продолжить движение.
Распространите эту инструкцию и сохраните как можно больше жизней!
- Йозеф Геббельс
- Йозеф Геббельс