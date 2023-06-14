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Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters. ФОТОрепортаж

сторожове

Reuters публікує перші незалежні підтвердження просування ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти Reuters побували у звільненому селі Сторожеве. Пишуть, що дорога до нього "всіяна трупами російських солдатів і спаленою бронетехнікою".

За словами українських військових, під час "зачистки" загинули близько 50 військових РФ, четверо потрапили в полон. У самому селі видно пошкоджені обстрілами будинки.

Також читайте: У визволеному Благодатному окупанти зруйнували 80% будинків, – Кириленко

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ визволили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах. 

Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters 01
Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters 02
Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters 03
Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters 04
Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters 05

Автор: 

визволення (565) Донецька область (8511)


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Топ коментарі
+90
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14.06.2023 20:31
+70
зато що касаби зробили- їх мало вбити.. іх треба танком розмазати по дорозі кожного на 2 км
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14.06.2023 20:27
+62
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14.06.2023 20:38
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зато що касаби зробили- їх мало вбити.. іх треба танком розмазати по дорозі кожного на 2 км
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14.06.2023 20:27 Відповісти
согласен , но что делать в Бахмуте , где на каждые 48 см - труп парашника , там ими устелено в 2 слоя , сколько размазывать нужно ? я так думаю их нужно в асфальт закатывать , зеля любит эту тему , может сэкономить на подушке для дорог.
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14.06.2023 20:32 Відповісти
Так вони згніють і асвальт просяде...Треба їхніми кістками встелять,їх на довше хватить...
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14.06.2023 21:24 Відповісти
значит заливать бетоном
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14.06.2023 21:31 Відповісти
Не ******* танкісти гусениці та катки відмивати.
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14.06.2023 21:42 Відповісти
Ви що, хочете щоб дорога воняла? Тільки скотомогильник, зверху вапно, потім дуст, потім знову вапно, потім товстий шар грунту.
P.S. Вибачте за расчєловєчєніє
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15.06.2023 13:53 Відповісти
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14.06.2023 20:31 Відповісти
Якщо картинка правдива (в чому є великі сумніви), то надто різке висловлювання, як на діючого сенатора. Як правило, гострі на слівце лише американські чиновники з префіксом "екс-" перед посадою. Чинні політики і офіційні особи більш обережні у висловлюваннях
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14.06.2023 20:37 Відповісти
Не треба зважати на російські вкиди - як тільки бачите "РБК" чи будь-що подібне, то це точно кацапська брехя.
агентство Reuters https://www.reuters.com/world/russia-condemns-us-senator-grahams-comments-death-russians-2023-05-28/ сообщило , что изучило предоставленную офисом Зеленского полную запись разговора и установило, что фразы "а россияне умирают" и "лучшее, на что мы тратили деньги" не следовали друг за другом.

Как пишет Reuters, на самом диалог выглядел так:

Грэм: Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть.

Зеленский: А теперь вы свободны. И мы тоже будем.

Грэм: А россияне умирают.

Зеленский: Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории.

Другая фраза Грэма (о лучшей трате американских денег), которая в изложении российской пропаганды превратилась в "инвестицию в смерть русских", была сказана отдельно и даже в другом месте.

Сам Грэм объяснил агентству, что во время встречи с Зеленским сказал, что Украина, как и США, живет по принципу "живи свободным или умри", а "для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией".
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14.06.2023 20:53 Відповісти
все одно красиво виглядає))
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15.06.2023 12:45 Відповісти
та да. Это способствует моему расчеловечиванию и повышению симпатии к кархарадонам.
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15.06.2023 12:49 Відповісти
Отож-бо й воно. Звучить банально, але слова "вирвали з контексту"
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15.06.2023 18:19 Відповісти
не вирвали з контексту, а просто перекрутили. Це звичайна пропагандистська практика кацапів.
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15.06.2023 18:24 Відповісти
И у меня... Там логотип РБК- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский бизнес-телеканал. Что с него взять? Вынужден идти в строю, Шоб жить...
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14.06.2023 23:12 Відповісти
До речі ця видумана "цитата" гарний поиклад як кацапи перебрехали чужі слова намагаючись визвати до себе співчуття.
А в результаті всі знизали плечима, - Ну, да, так і єсть. Для цапів то було шоком...
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14.06.2023 20:38 Відповісти
ні, найфеєричніша брехня це коли кацапи два підбитих Леопарди фоткали з різних ракурсів і перетворили два на "десятки" підбитих))
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Чергові лапатнікі палучілі што хатєлі-української землі на якій подохли...
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14.06.2023 20:33 Відповісти
мальчики гибнут пачками. Треба йти до ***** з ... ПамагитЄ !
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14.06.2023 20:35 Відповісти
"Авто-ВАЗ" не успевает "Лады" клепать, тем более при тотальном импортозамещении
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14.06.2023 20:40 Відповісти
Из красок для похоронных ладогробов осталась только охра.
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14.06.2023 21:26 Відповісти
Та... Пільмєнні фабрики не вспівають, а ти за ВАЗ...
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14.06.2023 21:26 Відповісти
Така вона доля кожного окупанта. Проста істина.
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14.06.2023 20:35 Відповісти
Гарненький килимок вийшов!
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14.06.2023 20:36 Відповісти
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14.06.2023 20:38 Відповісти
Ну це як мінімум.
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14.06.2023 22:28 Відповісти
На предпоследней фото, судя по положению руки, орк перед смертью наверное хотел кинуть зигу - думал, это ему поможет
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14.06.2023 20:39 Відповісти
От солнца закрылся, "загорать" мешает)
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14.06.2023 20:49 Відповісти
ухтышка
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14.06.2023 20:39 Відповісти
єту новость зрадойобы и кацапы проходят мимо
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14.06.2023 20:57 Відповісти
москoвити не можуть зрозуміти......

є тільки два виходи - або кацапи самi вб'ють ***** і залишaться живими,

або українці вб'ють і кацапiв, і ***** 💀
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14.06.2023 21:01 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/14/7406883/ На Западе подтверждают успехи контрнаступления Украины, прогнозируют дальнейший прогресс
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14.06.2023 21:06 Відповісти
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14.06.2023 21:10 Відповісти
Так, голови орків треба вибивати тотально, калік побільше, незважаючи на рашен-мем "баби еще нарожають" Асвабадители від помсти уйти не повинні. А з самой терріторії московщини зробити полігон-випробування для всіх можливих видів зброї.
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14.06.2023 21:19 Відповісти
Рабссиян надо изолировать на их территории наглухо. И весь мир увидет как они с удовольствием будут рвать глотки друг другу зубами.
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15.06.2023 13:07 Відповісти
Пи@ор , который на фото в луже лежит наверняка морпех, в воде сдох, захлебнулся.
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14.06.2023 21:22 Відповісти
Землю крестьянам, фабрики рабочим, воду матросам - классика жанра.
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14.06.2023 21:27 Відповісти
Землю крестьянам, фабрики рабочим, воду матросам, москалям--могилу!
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14.06.2023 22:10 Відповісти
Плавать не навчили...
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14.06.2023 21:27 Відповісти
Санітарна зона повинна бути по всій території росії!
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14.06.2023 21:48 Відповісти
Прітамілісь ванюшкі)
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14.06.2023 21:59 Відповісти
Насолоджуюсь мертвими кацапами ,
хоча ніколи не думав , що буду
так ненавидіти клятих московітів 😡
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14.06.2023 23:41 Відповісти
1946 рік. Карпати.
Розмовляють двоє кумів.
- Куме! Вчора йду лісом, а назустріч два москаля!
- Ну?
- Я ззаду підбіг і сокирою - по голові хрясь! Одного, потім другого.... потім третього... потім далі, далі - сотню поклав!
- Стривайте куме! Ви ж казали, що їх було двоє?
-.... ехххх - та так куме.... Але як я їх ненавиджу!!!
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15.06.2023 02:12 Відповісти
я взагалі ніколи не думала що вмію радіти чужій смерті.. А от бачите, виявлється вмію.
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15.06.2023 12:48 Відповісти
https://youtu.be/pUCPRT4n2-k Бабченко Watch "Ненависть - не расчеловечивание. Расчеловечивание - её отсутствие" https://youtu.be/pUCPRT4n2-k https://youtu.be/pUCPRT4n2-k https://youtu.be/pUCPRT4n2-k
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15.06.2023 11:28 Відповісти
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15.06.2023 12:18 Відповісти
Шоб там тим журналістам акредітацію не відмінили, як за Херсон. Там першій повинен бути боневтік.
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15.06.2023 12:44 Відповісти
свинособаки, на українській землі ви маєте лише одне право - здохнути!
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15.06.2023 12:46 Відповісти
Для русских военных, которые хотят сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Если ты находишься на территории России, свяжись через Telegram или WhatsApp:
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
Обращаться могут не только военные, но и их родные, чтобы узнать подробнее о процедуре сдачи в плен и гарантиях для пленных.

Если ты в Украине, звони:
​​688 (только с украинских номеров)
+380 95 68 86 888
+380 93 68 86 888
+380 97 68 86 688
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
+380 44 35 08 917

Или обращайся в https://t.me/spasisebyabot чат-бот "Хочу жить" в Telegramhttp://spasisebyabot/ .

Информация и контакты также доступны на сайте https://hochuzhit.com/ и в Telegram-канале https://t.me/hochu_zhyt "Хочу жить" .

Как сдаться в плен ВСУ с помощью квадрокоптера (дрона)

Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтоб сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:



Предварительно свяжитесь с проектом "https://hochuzhit.com/ Хочу жить " в http://spasisebyabot/ чат-боте или, позвонив на номера, указанные выше, и получите инструкции, по необходимости сообщив координаты отправной точки.



Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время.

Следует помнить! В данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!



По возможности, дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.



Увидев квадрокоптер в зоне видимости, установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.



Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленным.



Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.

Важно! В случае критического заряда батареи дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по выше описанному алгоритму и продолжить движение.

Распространите эту инструкцию и сохраните как можно больше жизней!
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15.06.2023 14:28 Відповісти
та нащо блюрити? Ну нащо??? Це ж самий смак - вивороченi свинособачi щелепи. 🤯
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15.06.2023 14:26 Відповісти
"Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят."
- Йозеф Геббельс
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18.06.2023 00:57 Відповісти
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней"
- Йозеф Геббельс
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18.06.2023 00:59 Відповісти
 
 