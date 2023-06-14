Дорога до визволеного Сторожевого всіяна трупами окупантів і спаленою бронетехнікою, - Reuters. ФОТОрепортаж

Reuters публікує перші незалежні підтвердження просування ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти Reuters побували у звільненому селі Сторожеве. Пишуть, що дорога до нього "всіяна трупами російських солдатів і спаленою бронетехнікою".

За словами українських військових, під час "зачистки" загинули близько 50 військових РФ, четверо потрапили в полон. У самому селі видно пошкоджені обстрілами будинки.

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Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ визволили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах.









