У визволеному Благодатному окупанти зруйнували 80% будинків, – Кириленко
У визволеному селі Благодатне Донецької області російські загарбники зруйновали 80% будинків, інші пошкоджені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"У селі Благодатне із 370 будинків, які були у вказаному населеному пункті, а це приватний житловий сектор, вцілілих не більше 20%. Але і ці 20% частково пошкоджені, а 70% - фактично ворожою артилерією зруйновані вщент", - сказав очільник області.
Як повідомлялося, українська армія в Донецькій області на початку червня 2023 року визволила від російських загарбників села Благодатне, Сторожове, Нескучне та Макарівка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар14.06.2023 19:22 Відповісти Мені подобається 0
Михайло Михайлович Іл #552486
показати весь коментар14.06.2023 19:24 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль