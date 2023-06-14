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У визволеному Благодатному окупанти зруйнували 80% будинків, – Кириленко

благодатне

У визволеному селі Благодатне Донецької області російські загарбники зруйновали 80% будинків, інші пошкоджені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У селі Благодатне із 370 будинків, які були у вказаному населеному пункті, а це приватний житловий сектор, вцілілих не більше 20%. Але і ці 20% частково пошкоджені, а 70% - фактично ворожою артилерією зруйновані вщент", - сказав очільник області.

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Як повідомлялося, українська армія в Донецькій області на початку червня 2023 року визволила від російських загарбників села Благодатне, Сторожове, Нескучне та Макарівка.

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визволення (565) Донецька область (8511) руйнування (257)


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та вони і своє шебекіно разхерачили як берлін в 1945
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14.06.2023 19:22 Відповісти
вони зруйнуть все і вбють всіх. Що цікаво це саме ті регіони де за Яника голосували найбільше. І того чим більше ти за русскіх тим більший шанс що тебе знищать
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14.06.2023 19:24 Відповісти
 
 