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Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області. ФОТОрепортаж

15 червня 2023 року близько 8:10 російські військові обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, ворог обстріляв населений пункт з міномета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Снаряди влучили на території городу приватного будинку. Правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

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Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області 01
Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області 02
Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області 03
Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області 04
Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області 05

Автор: 

обстріл (28648) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3258)


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Ну що , кацапи , обстріляли бідних селян і полегшало ? 😠
За все , тварюки рашинські , відповідатимете 😡
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15.06.2023 12:49 Відповісти
Козлы, мои Липці обстреляли, суки
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15.06.2023 12:53 Відповісти
 
 