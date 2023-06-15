Зранку окупанти обстріляли село Липці Харківської області. ФОТОрепортаж
15 червня 2023 року близько 8:10 російські військові обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, ворог обстріляв населений пункт з міномета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Снаряди влучили на території городу приватного будинку. Правоохоронці задокументували пошкодження житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
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За все , тварюки рашинські , відповідатимете 😡