Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз. ФОТО
13 червня у боях поблизу Бахмуту загинув український воїн, учасник Майдану та фотограф Роман Чорномаз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Цифровий Архів Майдану".
Як зазначається, Роман народився та мешкав в Умані на Черкащині, займався фермерством і фотографією. Був активним учасником Майдану, брав участь у подіях на Груші.
20 лютого зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.
З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт, воював у складі батальйону "Свобода". Був снайпером.
19 лютого Роман написав у фейсбуці: "Приїхав в Київ. Походив на майдані по передовій. Мені важко описати те, що бачив. Просто тупо нема слів, котрі би були доречними... Або вони нас або ми їх. Валіть всі на Київ. Проривайтеся... Якщо ви завтра підете на роботу як наче нічого не сталось то ви раби, тупі роботи і просто лошари".
Цифровий архів Майдану додає, що "Роман поєднував у собі цінності класичного ліберала і водночас був прихильником націоналістичних ідей. Як стверджував сам, партійним він не був, хоч і поділяв ідеї партії "Свобода"".
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А рядові Свободівці, багато знайомих, захищають країну зі зброєю в руках.
за регіональні осередки я готовий будь кому горло перегризти
І доречі чому Корчинський не на фронті, тут піднялась буча зеленими та іншими дебілами що Т. Чорновіл сачкує в тилу, а вони то одного віку мужчини.
я мав велику честь бути особисто знайомим з героєм України Олегом Куцином, з простими пацанами свободівцями які служать а дехто вже і голову поклав. Тому тримай свої погрози при собі дурнику, який не вміє читати.
Роман Чорномаз.
Роман народився та виріс в особливій патріотичній сім'ї. Батько - Богдан Данилович - відомий історик, дисидент і в'язень сумління, письменник і громадський діяч. Один з ідейних натхненників «Свободи». Мама - Тетяна Чорномаз - також відома активістка і борець за Незалежність України, багато років очолювала Черкаську обласну організацію ВО «Свобода», нині волонтерка, яка допомагає війську.
Коли почалася війна, Роман просто продовжив справу своїх батьків - став на захист України. Змінив фотоапарат, з яким працював професійно, на приціл снайперської гвинтівки і приєднався до батальйону Свобода.
Героїчно загинув у бою 13 червня.
Достойний син достойного батька.
Вони ідуть у вічність 😪😪😪