Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз. ФОТО

13 червня у боях поблизу Бахмуту загинув український воїн, учасник Майдану та фотограф Роман Чорномаз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Цифровий Архів Майдану".

Як зазначається, Роман народився та мешкав в Умані на Черкащині, займався фермерством і фотографією. Був активним учасником Майдану, брав участь у подіях на Груші.

20 лютого зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.

З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт, воював у складі батальйону "Свобода". Був снайпером.

19 лютого Роман написав у фейсбуці: "Приїхав в Київ. Походив на майдані по передовій. Мені важко описати те, що бачив. Просто тупо нема слів, котрі би були доречними... Або вони нас або ми їх. Валіть всі на Київ. Проривайтеся... Якщо ви завтра підете на роботу як наче нічого не сталось то ви раби, тупі роботи і просто лошари".

Цифровий архів Майдану додає, що "Роман поєднував у собі цінності класичного ліберала і водночас був прихильником націоналістичних ідей. Як стверджував сам, партійним він не був, хоч і поділяв ідеї партії "Свобода"".

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