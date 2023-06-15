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Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз. ФОТО

роман,чорномаз

13 червня у боях поблизу Бахмуту загинув український воїн, учасник Майдану та фотограф Роман Чорномаз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Цифровий Архів Майдану".

Як зазначається, Роман народився та мешкав в Умані на Черкащині, займався фермерством і фотографією. Був активним учасником Майдану, брав участь у подіях на Груші.

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 01

20 лютого зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 02

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 03

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 04

З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт, воював у складі батальйону "Свобода". Був снайпером.

19 лютого Роман написав у фейсбуці: "Приїхав в Київ. Походив на майдані по передовій. Мені важко описати те, що бачив. Просто тупо нема слів, котрі би були доречними... Або вони нас або ми їх. Валіть всі на Київ. Проривайтеся... Якщо ви завтра підете на роботу як наче нічого не сталось то ви раби, тупі роботи і просто лошари".

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 05

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 06

Поблизу Бахмуту загинув воїн, майданівець та фотограф Роман Чорномаз 07

Цифровий архів Майдану додає, що "Роман поєднував у собі цінності класичного ліберала і водночас був прихильником націоналістичних ідей. Як стверджував сам, партійним він не був, хоч і поділяв ідеї партії "Свобода"".

Також читайте: Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО

втрати (4413)


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Топ коментарі
+29
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15.06.2023 15:46
+16
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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15.06.2023 15:59
+11
Svitla Pam'yat'...
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15.06.2023 16:02
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15.06.2023 15:46 Відповісти
а якісь гидотники запитують: а куди зникла Свобода?
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15.06.2023 15:48 Відповісти
вони запитують про так зване керівництво, до якого ну дуже багато запитань.
А рядові Свободівці, багато знайомих, захищають країну зі зброєю в руках.
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15.06.2023 16:00 Відповісти
тільки у тупих багато запитань. Розумні щодня слухають представників керівних органів партії в прямому ефірі. Вони всі служать
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15.06.2023 16:25 Відповісти
та Ви шо, певно як Луценко служать десь в лісах волині, але то таке.
за регіональні осередки я готовий будь кому горло перегризти
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15.06.2023 16:49 Відповісти
Хоча ні Луцик був у Бахмуті з ним порівнювати не доречно. Як Ляшко.
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15.06.2023 16:50 Відповісти
ви мабуть сподіваєтесь. що я вам почну точні координати називати? вам бракує даних, які б можна було продати вашому куратору з фсб?
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15.06.2023 17:22 Відповісти
о боже жіночко, якщо ваші доблесні вояки керівники партії Свобода щодня в прямому етері на ютубах чи телеграмах, то їхні координати вже давно у фсб. Жіноча логіка це щось.
І доречі чому Корчинський не на фронті, тут піднялась буча зеленими та іншими дебілами що Т. Чорновіл сачкує в тилу, а вони то одного віку мужчини.
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15.06.2023 17:34 Відповісти
Добра тобі порада - не чіпай "свободівців". Здоровішим будеш...
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15.06.2023 20:42 Відповісти
ще один захисник керівника-ків партії ? Не осилив прочитати всі коментарі, розумію буває.
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15.06.2023 20:52 Відповісти
Куди мені до тебе! Ти моєї поради всього з 8 (восьми) слів не осилив збагнути (див вище). А порада була добра - поберегти здоров"я...
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16.06.2023 09:03 Відповісти
Що вояка прийдеш мене на паркані вішати за критику(хоча яку в дупу критику, натяки) керівників партії ? о май гад.
я мав велику честь бути особисто знайомим з героєм України Олегом Куцином, з простими пацанами свободівцями які служать а дехто вже і голову поклав. Тому тримай свої погрози при собі дурнику, який не вміє читати.
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16.06.2023 16:49 Відповісти
Упоротим написано - партійним не був! З такою логікою - воїни на фронті гинуть за зе вождя і яйценосного пі..аса!
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15.06.2023 17:47 Відповісти
Формально партійним не був. І що? А його батьки - так. Але ви чіпляєтесь за те, що він не писав заяву і не отримав партквиток

Роман Чорномаз.

Роман народився та виріс в особливій патріотичній сім'ї. Батько - Богдан Данилович - відомий історик, дисидент і в'язень сумління, письменник і громадський діяч. Один з ідейних натхненників «Свободи». Мама - Тетяна Чорномаз - також відома активістка і борець за Незалежність України, багато років очолювала Черкаську обласну організацію ВО «Свобода», нині волонтерка, яка допомагає війську.

Коли почалася війна, Роман просто продовжив справу своїх батьків - став на захист України. Змінив фотоапарат, з яким працював професійно, на приціл снайперської гвинтівки і приєднався до батальйону Свобода.

Героїчно загинув у бою 13 червня.
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15.06.2023 18:44 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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15.06.2023 15:59 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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15.06.2023 16:02 Відповісти
RIP
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15.06.2023 16:57 Відповісти
С.У.М.

Достойний син достойного батька.
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15.06.2023 17:40 Відповісти
Гей, плине кача по тиссині🖤🖤🖤...
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15.06.2023 20:28 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, доземний уклін.
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15.06.2023 22:30 Відповісти
RIP, Ромчик
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16.06.2023 20:19 Відповісти
Боляче і сумно , коли нас покидають такі Воіни ,
Вони ідуть у вічність 😪😪😪
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16.06.2023 20:50 Відповісти
Вічна Память,Родині Співчуття
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17.06.2023 02:36 Відповісти
 
 