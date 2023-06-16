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Наслідки удару військ РФ по Бериславу, де загинув чоловік. ФОТО

15 червня близько 19:00 російські військові обстріляли населений пункт Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок цього загинув чоловік. Дані щодо травмованих уточнюються.

"За попередніми даними, російські військові здійснили артилерійський обстріл мирного населення. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару військ РФ по Бериславу, де загинув чоловік 01
Наслідки удару військ РФ по Бериславу, де загинув чоловік 02

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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28648) Офіс Генпрокурора (3258) Берислав (186) Херсонська область (5789)


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Нещасний чоловік. Жив собі спокійно і незаможно в старій квартирі, а тут прилетіла відрижка "рюZZґє міра", і вбила. В його ж домі. А коли гинуть дітки - це в рашистах взагалі проглядається щось нелюдське, потворно сатанинське. У тих, хто дають накази, так само і тих, хто виконують їх, скеровуючи ракети на мирні українські міста. Їм немає місця на цій планеті, всім рашистам: від кремлефюрера до останнього кацапа-алканавта із ******-сизранєй, "каторий внє палітікі"
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16.06.2023 08:33 Відповісти
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16.06.2023 10:15 Відповісти
 
 