Наслідки удару військ РФ по Бериславу, де загинув чоловік. ФОТО
15 червня близько 19:00 російські військові обстріляли населений пункт Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок цього загинув чоловік. Дані щодо травмованих уточнюються.
"За попередніми даними, російські військові здійснили артилерійський обстріл мирного населення. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Тау Кита
показати весь коментар16.06.2023 08:33 Відповісти Мені подобається 6
Чайка Київ
показати весь коментар16.06.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0
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