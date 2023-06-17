УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4504 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 418 3

Російські окупанти обстріляли Нікополь, загинула людина, пошкоджено газопроводи, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти у п’ятницю, 16 червня, кілька разів завдали ударів по Нікополю з застосуванням важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Через удари, яких росіяни завдали вранці та після обіду, в місті пошкоджено 17 приватних будинків і 16 господарських споруд. Розбито три газопроводи та лінію електропередач. Люди вціліли", - написав Лисак.

Пізніше стало відомо, що внаслідок останнього обстрілу ввечері в п'ятницю одна людина загинула, ще одна поранена.

"Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. На місці атаки працюють рятувальники ", - написав Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині, - ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь, загинула людина, пошкоджено газопроводи, - ОВА 01
Російські окупанти обстріляли Нікополь, загинула людина, пошкоджено газопроводи, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28648) Нікополь (1202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мразі кацапські просто знищують мирних жителів і перетворюють
будинки в руіни 😡
здохнете всі , кляті кацапи , на нашій землі , без винятку
показати весь коментар
17.06.2023 01:27 Відповісти
Не просто знищують,а і видавлюють з цієі територіі,щоб тікали.Підрив Каховци з цієі ж історіі.Тільки люди без логічного мислення повірять в балачки про «спробу зриву контрнаступу на Херсонському напрямку».
показати весь коментар
17.06.2023 04:38 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2023 08:37 Відповісти
 
 