Російські окупанти обстріляли Нікополь, загинула людина, пошкоджено газопроводи, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти у п’ятницю, 16 червня, кілька разів завдали ударів по Нікополю з застосуванням важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Через удари, яких росіяни завдали вранці та після обіду, в місті пошкоджено 17 приватних будинків і 16 господарських споруд. Розбито три газопроводи та лінію електропередач. Люди вціліли", - написав Лисак.

Пізніше стало відомо, що внаслідок останнього обстрілу ввечері в п'ятницю одна людина загинула, ще одна поранена.

"Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. На місці атаки працюють рятувальники ", - написав Лисак.

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