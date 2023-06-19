Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко, який наразі перебуває у Великій Британії, повідомив про закупівлю ще однієї партії тягачів Foden для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що ці тягачі здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.

Раніше Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" законтрактували 20 таких машин, перша – вже працює на лінії фронту. За словами лідера "ЄС" наразі знайшли ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.

Також читайте: Воїнам, які ведуть бої проти окупантів на Сході, передали техніку та пересувну авторемонтну майстерню

"В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно", - зазначив Порошенко.

Наразі розглядають також варіант з восьмиколісними DAF з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики.

"Є ще такий чотирьохмостовий DAF, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність крану, так само півтори хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажем – з чим завгодно. Ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, випробування. І якщо все буде успішно, це теж об’єкт нашого наступного контракту, який ми укладемо у Великій Британії", - додав п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів. ФОТОрепортаж









