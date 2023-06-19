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Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко, який наразі перебуває у Великій Британії, повідомив про закупівлю ще однієї партії тягачів Foden для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що ці тягачі здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.

Раніше Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" законтрактували 20 таких машин, перша – вже працює на лінії фронту. За словами лідера "ЄС" наразі знайшли ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.

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"В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно", - зазначив Порошенко.

Наразі розглядають також варіант з восьмиколісними DAF з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики.

"Є ще такий чотирьохмостовий DAF, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність крану, так само півтори хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажем – з чим завгодно. Ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, випробування. І якщо все буде успішно, це теж об’єкт нашого наступного контракту, який ми укладемо у Великій Британії", - додав п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів. ФОТОрепортаж

Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden 01
Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden 02
Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden 03
Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden 04
Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden 05

Автор: 

Велика Британія (5620) допомога (8382) Порошенко Петро (15182) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+29
ЗеЛох в відповідь відосика затулить ...
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19.06.2023 17:25
+28
Во барыга...все наживается и наживается ...не то что няшная бубочка
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19.06.2023 17:27
+24
Ой барига знов піаріца, та скільки ж можна
PS: дякую!
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19.06.2023 17:28
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ЗеЛох в відповідь відосика затулить ...
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19.06.2023 17:25 Відповісти
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19.06.2023 17:30 Відповісти
їм - газ, нам - труба.
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19.06.2023 18:03 Відповісти
40 видосиков - и тягачи перебиты...\патамушта козырь...\
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19.06.2023 17:31 Відповісти
Не затулить, а прогундосить. Будьте уважним.
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19.06.2023 20:46 Відповісти
Во барыга...все наживается и наживается ...не то что няшная бубочка
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19.06.2023 17:27 Відповісти
Респект!!....
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19.06.2023 17:27 Відповісти
Ой барига знов піаріца, та скільки ж можна
PS: дякую!
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19.06.2023 17:28 Відповісти
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19.06.2023 17:28 Відповісти
Зовсім з глузду з'їхав
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19.06.2023 17:34 Відповісти
Так, залишилося ще зарплатню воїнам платити зі своєї кишені, або з донатів. І можна буде вже ЗСУ вважати ПВК. Бо з кожним місяцем все менш зрозуміло стає нах***я нам взагалі МО. Так я б ото краще військовий збір Порошенкові платив тоді.
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19.06.2023 17:38 Відповісти
а насправді, кому ці міністерства потрібні, коли вже здохнуть ці срсрівські клячі з держмордами?
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19.06.2023 17:56 Відповісти
Не ображайте мене, будь ласка)
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19.06.2023 18:11 Відповісти
спробуйте зрозуміти текст без натягування на себе, або уточнити не зрозуміле, перед тим як себе скрізь бачити... Якщо ви держморда, тоді, мені байка.
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19.06.2023 19:12 Відповісти
Токарь на заводі Оборонпрому держеморда?
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19.06.2023 19:30 Відповісти
тоді, на що ви ображаєтесь? Де побачили себе, якщо мій перший допис був за те, щоб позбуватись того, чого не існує в цивілізованому світі (усякі міністерства та шалену кількість держморд-бюрократів як у сссирах)?
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19.06.2023 19:35 Відповісти
Вибачте. Я ввів Вас в оману. Фрезерувальник ЧПУ ( колишній). Все буде добре!
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19.06.2023 19:46 Відповісти
і я перепрошую, якщо вам здалось, що не поважаю старших людей, що пережили цей клятий срсрівський устрій.
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19.06.2023 19:58 Відповісти
Я не старший і не старий. Трохи не дочитав. Мене взбентежело коли воно пьють огидно чай, та ще з печивом, чавкаючи та ставлячи тебе в нікуди. Ну як у хфільмах)
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19.06.2023 20:09 Відповісти
Доказывать не собираюсь конечно---зачем? Но вот так хотел откоментировать месяца три назад, что мол пора Пороху свою армию сформировать, с вагнером только хотел по горячке сравнить---но именно из за этого не стал печатать. Но теперь после вас поздно. А ведь мог бы обьявить для добровольцев конечно. И пошли бы---уверен. Две бригады бы запросто сформировали бы. И полностью западное оружие. И потом бы в Вильнюсе он смог бы в лоб спросить тех либералов бздунов о каких ещё уставах НАТО говорить с такими воинскими частями на фоне давно не воевавших сил НАТО на таком уровне! Но не случилось. А ведь никто не отменял старую поговорку военных---,,Смелость города берёт!,,
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19.06.2023 20:04 Відповісти
Знаете, то, за что еще месяца четыре назад можно было здесь отправиться в спам, сейчас большинством форумчан стало восприниматься более-менее нормально. И это хорошо. Немножко народ попускает от зеленого псевдопатриотического угара.
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19.06.2023 20:28 Відповісти
В 11 году купил ноут большой, и довольно быстро нашел Цензор. Нет. Купился на название. А уже после 13-14 гг с зимы той много крайностей печатал здесь, без матюков конечно. Как же меня админ на неделю, месяц вырубал! И долго и часто. Что удивляло особо, так то что многие коменты иных были сплошной чепухнёй и личностных нападок и оскорблений. Война понадобилась нам всем. Только слишком дорого теперь платим. Совсем не радует такая свобода слова. Долго теперь идти нам к победе.
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19.06.2023 20:44 Відповісти
Барига знову краде.....у Бритів
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19.06.2023 17:37 Відповісти
Порох - настоящий патриот Украины и всегда помогает ВСУ.
А шо там ЗЕбанутая срань, хоть 10 гривень выделила в помощь ВСУ? Наверняка нет, эта стая шакалов пришла во власть, чтобы грабить Украину.
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19.06.2023 17:38 Відповісти
ой ні не тільки, щоб винищити українців в Україні замістивши своїми, котрим какать разніцей
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19.06.2023 18:12 Відповісти
Ну скільки можна піаритись на цих вантажівках? З ОПи ж ясно просили - лише нові повнопривідні позашляховики з шкіряним салоном Nappa, з активною вентиляцією сидінь, топовою акустикою і не менша 400 к.с. потужності.
А він возе і возе ці вантажівки, має ж зрозуміти що солідним заступникам Самого, не солідно їздити вантажівками по ресторанах!
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19.06.2023 17:40 Відповісти
без вас троллей тоже - ну просто никак...\ты передаст прав...\
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19.06.2023 17:54 Відповісти
ты свинорыл давай без грубостей...!
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19.06.2023 18:15 Відповісти
"Вихований", ви свій перший пост перечитайте, там таким вихованням тхне...
Скоро від нього лише хрестик залишиться.
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19.06.2023 18:27 Відповісти
там тобой всё занято лис...!
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19.06.2023 18:42 Відповісти
ты просто меня напугал до поноса на тебя...\ты мазу тянешь за троллей...?\
с чего ты взял что троллей здесь нельзя трогать...?
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19.06.2023 20:07 Відповісти
ну правда - тебя этот тролль немножко трахнул вот здесь
а ты стал грудью на его защиту - как это понять...?
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19.06.2023 21:17 Відповісти
бійтесь його він знає трансліт)))
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19.06.2023 22:47 Відповісти
Шось ти троль заблукав. Тобі на росєю.
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19.06.2023 18:03 Відповісти
що так срака пекла, що як побачив пост про Пороха то аж зарегався ,так пердоляківець?)))
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19.06.2023 22:48 Відповісти
В заголовку вже можна й не писати ХТО. І так зрозуміло, що Порох та волонтери, які з ним співробітничають.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.06.2023 17:58 Відповісти
А де наш сергійко притула, щось нечутно зовсім ?
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19.06.2023 18:18 Відповісти
спартани розтаможує досі)))
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19.06.2023 22:50 Відповісти
КровавЬІй барига контрабандист наживаетца на войне. Баригу спалити, вантажівки до тюрми. Стоп, навпаки, вантажівки спалити, баригу до тюрми.
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19.06.2023 17:58 Відповісти
Foden 8×6 Сarrier оснащений системою Multi Lift/Load Handling, яка здатна піднімати до 18 000 кг вантажу на спеціальній платформі та може міняти її конфігурацію за допомогою спеціального механізму з гідравлічним приводом.
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19.06.2023 18:08 Відповісти
Дякуємо, пане Петре! ви кращий през-т в дотеперішній історії України.
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19.06.2023 18:12 Відповісти
Порошенко поповнює а опа і мо розкрадають.. що за гниди!
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19.06.2023 18:17 Відповісти
БОЖЕ! Бережи ПП, бо ВІН береже УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО! Насправді ГРАНД РЕСПЕКТ та Глибока Повага ПП за все, що він зробив, робить та БУДЕ РОБИТИ задля Українських ВОЯКІВ! АРМІЯ знає, памятає та шанує усіх своїх ЯНГОЛІВ! А також GOD SAVE the KING! GREAT LOVE from UKRAINE to the UK! Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНІ! УКРАЇНА понад УСЕ!
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19.06.2023 18:19 Відповісти
почитали? а тепер кинули конічину,хто скіко зможе
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2
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19.06.2023 18:22 Відповісти
..копійчину..
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19.06.2023 18:25 Відповісти
Прицепились к барабанам. Во Властелине колец барабаны имели важное значение, орк без барабана - не орк.
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19.06.2023 19:22 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2654 Юрій Бірюков дає пояснення до :
"Порошенко передав (на фронт) 6072 таких гранат (для скидання з безпілотників). Вони не купувалися, гроші не збиралися. Гранати були свого часу виготовлені на його підприємстві, але Міністерство оборони... Ні, ну, напевно, вони дуже зайняті й в них інші плани, тож платити за гранати в них часу не вистачає."
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19.06.2023 19:47 Відповісти
Петро красавчик.
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19.06.2023 20:13 Відповісти
І саме головне - вся техніка, після британських та українських технарів у працюєчому стані. І шо оті жопорукі держслужбовці закуповують якесь лайно шо навіть після ремонту не годиться до єксплуатації. Та може вже пора отому лаборанту руки з милом вимити, або послати нах. Рукожопи державні.
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19.06.2023 20:17 Відповісти
Шо би зелена мерзота не гнала на Порошенка,але він возродив військо і допомогае йому,а тепер спитайте у зеленої мерзоти-скільки вони дали для війська-0,тільки крадуть,так що зелені жополізи позатикайтесь,бо скоро вас будуть ріхтоваи довго і больно!
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19.06.2023 20:36 Відповісти
а я тебе ще пам'ятаю з іншою думкою за Порошенка...
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19.06.2023 21:13 Відповісти
 
 