Для ЗСУ закуплять ще 20 тягачів Foden. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко, який наразі перебуває у Великій Британії, повідомив про закупівлю ще однієї партії тягачів Foden для ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Зазначається, що ці тягачі здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.
Раніше Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" законтрактували 20 таких машин, перша – вже працює на лінії фронту. За словами лідера "ЄС" наразі знайшли ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.
"В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно", - зазначив Порошенко.
Наразі розглядають також варіант з восьмиколісними DAF з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики.
"Є ще такий чотирьохмостовий DAF, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність крану, так само півтори хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажем – з чим завгодно. Ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, випробування. І якщо все буде успішно, це теж об’єкт нашого наступного контракту, який ми укладемо у Великій Британії", - додав п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS: дякую!
А шо там ЗЕбанутая срань, хоть 10 гривень выделила в помощь ВСУ? Наверняка нет, эта стая шакалов пришла во власть, чтобы грабить Украину.
А він возе і возе ці вантажівки, має ж зрозуміти що солідним заступникам Самого, не солідно їздити вантажівками по ресторанах!
Скоро від нього лише хрестик залишиться.
мазутянешь за троллей...?\
с чего ты взял что троллей здесь нельзя трогать...?
а ты стал грудью на его защиту - как это понять...?
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2
"Порошенко передав (на фронт) 6072 таких гранат (для скидання з безпілотників). Вони не купувалися, гроші не збиралися. Гранати були свого часу виготовлені на його підприємстві, але Міністерство оборони... Ні, ну, напевно, вони дуже зайняті й в них інші плани, тож платити за гранати в них часу не вистачає."