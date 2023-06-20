Наслідки чергової масованої атаки ворога на Херсонщину. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано обстріляли Бериславський, Каховський та Херсонський райони Херсонщини, по мирних населених пунктах гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти з артилерії обстріляли с.Бургунка, там снарядами пошкоджено приватні будинки, приміщення сільської ради, церква, поранено двох місцевих жителів. Під час ворожого танкового обстрілу с.Шляхове тяжке поранення отримала 64-річна жінка, її з переломом кісток тазу, проникаючим пораненням живота та мінно-вибуховою травмою госпіталізували в лікарню.

Знову під авіаційною атакою ворога перебувало смт Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено 6 житлових будинків, автомобіль та поранено двох місцевих жителів.

Упродовж дня в Херсоні лунали вибухи, російські окупаційні війська з лівого берега Дніпра обстрілювали прибережні райони міста, центр та мікрорайон Корабел. На місцях влучань зайнялися пожежі, пошкоджено автобуси на території автопарку, вантажні автомобілі, АЗС, складські приміщення, ударною хвилею потрощило вікна і балкони у навколишніх житлових будинках.

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На місцях ворожих обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ. За минулу добу поліція відкрила 32 кримінальні провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.