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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Армія РФ вдарила по 15 населених пунктах - містах Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Віролюбівка, Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай-Олександрівка, Ступочки, Червоне. П’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

П’ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило.

Авіаудар бомбою ФАБ-250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо люди не постраждали.

У Залізному з артилерії поцілили в приватний будинок, поранили людину. Внаслідок атак на Часів Яр поранено двох цивільних мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Обстріли Рай-Олександрівки та Курахового, Авдіївка зазнала двох ракетних ударів. ФОТОрепортаж

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Автор: 

обстріл (28725) Донецька область (8603)


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20.06.2023 12:05 Відповісти
 
 