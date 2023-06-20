Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Армія РФ вдарила по 15 населених пунктах - містах Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Віролюбівка, Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай-Олександрівка, Ступочки, Червоне. П’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

П’ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило.

Авіаудар бомбою ФАБ-250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо люди не постраждали.

У Залізному з артилерії поцілили в приватний будинок, поранили людину. Внаслідок атак на Часів Яр поранено двох цивільних мешканців.

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