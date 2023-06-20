Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським. ФОТО

Сьогодні, 20 червня, громада Львова прощається з чотирма Героями, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Захищаючи Україну, загинули воїни:

- Михайло Лазарєв, 40 років, 125 бригада територіальної оборони;

- Ігор Гіль, 34 роки, 95 окрема десантно-штурмова бригада;

- Ігор Кривокінь, 47 років, 17 окрема танкова Криворізька бригада;

- Юрій Сікиринський, 52 роки, 125 бригада територіальної оборони.

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