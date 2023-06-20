Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським. ФОТО
Сьогодні, 20 червня, громада Львова прощається з чотирма Героями, які загинули, захищаючи Україну.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Захищаючи Україну, загинули воїни:
- Михайло Лазарєв, 40 років, 125 бригада територіальної оборони;
- Ігор Гіль, 34 роки, 95 окрема десантно-штурмова бригада;
- Ігор Кривокінь, 47 років, 17 окрема танкова Криворізька бригада;
- Юрій Сікиринський, 52 роки, 125 бригада територіальної оборони.
Співчуття рідним та близьким.
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хтось гине за Україну, а хтось набиває кишені 😞
ми всі рано чи пізно помремо, і наші кишені в останньому одязі будуть порожні
але ми залишаємо по собі або добрі справи i вдячність від людей, як ці герої, або ганьбу i сором , як ті, хто заробляє на війні
велика вдячність тa низький уклiн героям 💛💙