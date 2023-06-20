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Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським. ФОТО

Сьогодні, 20 червня, громада Львова прощається з чотирма Героями, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Захищаючи Україну, загинули воїни:

- Михайло Лазарєв, 40 років, 125 бригада територіальної оборони;

- Ігор Гіль, 34 роки, 95 окрема десантно-штурмова бригада;

- Ігор Кривокінь, 47 років, 17 окрема танкова Криворізька бригада;

- Юрій Сікиринський, 52 роки, 125 бригада територіальної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном і звукорежисером Іваном Шульгою попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським 01
Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським 02
Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським 03
Львів попрощався із загиблими Героями - Михайлом Лазарєвим, Ігорем Гілем, Ігорем Кривоконем та Юрієм Сікиринським 04

Співчуття рідним та близьким.

Автор: 

Львів (3079) похорон (1289) втрати (4417)


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А в цей час провідні зе-пропагандони типу тупої курки Наталки Мосейчук піарять та публікують інтерв"ю з пройдисвітами з Ізраїлю,типу крутого п/полковника ГУР України Десятника. Який пропонує залишити Рашці Донбас і Крим. А гур потім заявляє,що він не з ГУР і не п/полковник
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20.06.2023 16:48 Відповісти
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20.06.2023 16:50 Відповісти
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20.06.2023 16:56 Відповісти
Cум i бiль 😥
хтось гине за Україну, а хтось набиває кишені 😞
ми всі рано чи пізно помремо, і наші кишені в останньому одязі будуть порожні
але ми залишаємо по собі або добрі справи i вдячність від людей, як ці герої, або ганьбу i сором , як ті, хто заробляє на війні

велика вдячність тa низький уклiн героям 💛💙
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20.06.2023 17:42 Відповісти
Вічна память та шана полеглим за Україну ВОЇНАМ! Спочивайте з миром ГЕРОЇ! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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20.06.2023 18:03 Відповісти
Ти ублюдок безграмотний, козломорда підарастична ботяра. 20 помилок в твоїй недомові. Шуруй нахір в своє ольгіно і вже, Боточмо
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20.06.2023 21:29 Відповісти
Украінці в скорботі за своїми Героями 😪😪😪
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23.06.2023 00:44 Відповісти
 
 