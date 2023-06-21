15 491 28
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному. ФОТОрепортаж
У мережу потрапили кадри українських військових, які визволили населений пункт Благодатне Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ фото бійців опублікував Сергій Михальчук.
Він зазначив "Велика Визвольна війна.Благодатне, Донецька область 10.06.2023. 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша".
Топ коментарі
+44 YU ST
показати весь коментар21.06.2023 00:50
+28 Харьков Сумской
показати весь коментар21.06.2023 00:50
+27 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар21.06.2023 00:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть ворогам!
таких персонажей можно сразу, без дублей снимать в новой экранизации эпического романа "Тарас Бульба" о несгибаемых воинах-козаках ...
Достойные наследники козаков-богатырей Тараса Бульбы, Мосия Шило, Остапа Бульбы.
Вы на какой адрес отправили ваш текст ? Благодарю заранее за Ваш ответ.
Хай щастить!
За первую же неделю добрейшие украинские егеря откормят этого симпатичного оголодавшего пса.
Дякую автору за фантастичні фото наших Героїв!
Які гарні обличчя,
Українці - найкращі !
пшьол вон !
Дякуємо, Герої !
Ви - самі круті Воїни в світі!
Бережи вас Бог!
Щойно прочитав Тома Купера.
Ситуація на південному напрямку надзвичайно складна.
Наші Воїни це Герої !
Бережи вас Бог !
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам