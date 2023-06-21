Ворог масовано обстріляв Авдіївку, у Костянтинівці та Дружбі є загиблі, у Рай-Олександрівці пошкоджено ЛЕП, - ОВА. ФОТОрепортаж

Близько півночі росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади, пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці Мар'їнської громади. Пошкоджено будинок у Кураховому, на ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки.

"На Горлівському напрямку під обстрілами Торецька громада: у Дружбі загинула 1 людина, у Щербинівці пошкоджено 5 будинків, у Північному 1 будинок, у Нью-Йорку - адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та господарчі споруди. У Костянтинівці пошкоджено 8 будинків, у громаді 1 людина поранена у Молочарці", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Торському і 5 у Зарічному Лиманської громади. Під вогнем Сіверськ та Серебрянка.

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Кириленко також інформує, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 1.