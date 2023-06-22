УКР
СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва. ФОТО

СБУ затримала інформатора ГРУ, який наводив російські ракети на заводи Миколаєва і "полював на Бредлі".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник коригував ворожі удари по Миколаєву, за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки. 

Місцевого мешканця Миколаєва російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.  Чоловій був активним користувач прокремлівських Телеграм-каналів регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих. Ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами й маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі".

СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва 01

Для виконання розвідзавдань інформатор гру отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працівник "Укренерго" готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України, - СБУ. ВIДЕО

СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва 02
СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва 03
СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва 04

СБУ (13251) державна зрада (1754) ГРУ (91)
+32
Подяка та шана співробітникам контррозвідки СБУ! Вдачі на полюванні Вам! Слава Україні!
22.06.2023 11:16 Відповісти
+27
СБУ затримала інформатора ГРУ, який наводив російські ракети ...🤬

СБУ ліквідовало інформатора ГРУ, який наводив російські ракети ...
22.06.2023 11:20 Відповісти
+26
виродок...
22.06.2023 11:16 Відповісти
виродок...
22.06.2023 11:16 Відповісти
Чому не показують його , їх морди, може хтось бачив його з спільниками чи щось подібне...?
26.06.2023 05:07 Відповісти
22.06.2023 11:20 Відповісти
Якби можна було поставити сто тисяч мільйонів лайків, я б поставив. Бо це те, чого найбільше прагнуть українці, і що потрібно Україні навіть більше за західну зброю - беззаперечне винищення колаборантської мразоти...
22.06.2023 11:45 Відповісти
Треба спочатку виявити всі його звʼязки і поплічників.
22.06.2023 13:35 Відповісти
Якби всі ресурси СБУ, що задіяні на прслуховування опозиції задіяти на вилов агентів та інформаторів, цього перця, ще на початку минулого року взяли би.
22.06.2023 11:23 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
22.06.2023 11:24 Відповісти
Прив'язати до стовпа у полі та кинути координати з його телефона москалям
22.06.2023 11:27 Відповісти
Что делать со зрадником? Как говорил добрый дедушка Сталин:"Расстрелять, на...й!"
22.06.2023 11:27 Відповісти
Краще підвісити за крашенки!
24.06.2023 16:46 Відповісти
******* їх давно треба,а не затримуввати!,(,
22.06.2023 11:29 Відповісти
Гроші -- стільки іх ше ряст топчуть .
22.06.2023 11:30 Відповісти
Гроші - це приємний додаток, він ідейний!
22.06.2023 12:35 Відповісти
Кокнуть та усе!
22.06.2023 11:30 Відповісти
Ця ж мразота за копійки здає все, тут навіть судити з листування видно що цього орка треба на місці вбивати
22.06.2023 11:32 Відповісти
tak. oni nichovo nebojatsa imenno po tomu - sho znajut , jaksho poimajut to zatrimuju a ne zastreljat.

treba ih strelati na misce , ta fotki trupov kuratoram po nomeram vidpravljati
22.06.2023 11:35 Відповісти
Це не орк! Це рускаязичний укрАінєц!
22.06.2023 11:56 Відповісти
На зоні такий довго не проживе.....
22.06.2023 11:37 Відповісти
Откуда эта мразь знает, что где находиться? Кто то ведет какое то наблюдение что одно и тоже рыло маячит постоянно возле складов, заводов, если все это охраняется должным образом почему ни у кого с охраны не вызывает подозрения эти мелькающие постоянно много раз хари, где видеонаблюдение?. Что это за Уголовный кодекс в воюющей стране, почему не внесены изменения где за такие дела будут сажать пока не здохнет. Зачем вообще эту мразь судить, вывезли в лес расстреляли, все. Война на дворе. До 12 лет грозит, я в шоке. Эту мразь камнями дожны закидывать родные и близкие погибших наших как мирных так и военных.
22.06.2023 11:58 Відповісти
Евакуювати все з того об'єкта, що фігурував у останньому повідомленні. А цього діяча залишити там і прив'язати міцно.
22.06.2023 12:32 Відповісти
Покажіть хероя в лице. Хай всі знають.
22.06.2023 12:36 Відповісти
Скільки людських життів на совісті цієї мразоти ?!!! Застрілити при спробі чинити опір.
22.06.2023 12:52 Відповісти
12 лет. Надеюсь, среди зеков найдутся патриоты...
23.06.2023 11:26 Відповісти
Как это фсб находят этих тварей? им деньги заплати и они все что хочешь продадут
23.06.2023 23:13 Відповісти
 
 