СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва. ФОТО

СБУ затримала інформатора ГРУ, який наводив російські ракети на заводи Миколаєва і "полював на Бредлі".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник коригував ворожі удари по Миколаєву, за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Місцевого мешканця Миколаєва російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. Чоловій був активним користувач прокремлівських Телеграм-каналів регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих. Ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами й маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі".

Для виконання розвідзавдань інформатор гру отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

