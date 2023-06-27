Залізничну колію пошкоджено у Кіровському районі окупованого Криму, - зрадник Аксьонов. ФОТО
У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму пошкоджено залізничну колію.
Про це повідомив у телеграм-каналі кримський зрадник Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевняє, що постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години.
За даними "Бази", внаслідок підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" зійшов з рейок перший вагон вантажного поїзда.
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Кари, московитам, страшної кари, за горе і смерть, що вони принесли в Україну!!
Незабуваймо про сраколизів ***** у ВРУ!! Вони так завзято продовжують нищити Україну!