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Залізничну колію пошкоджено у Кіровському районі окупованого Криму, - зрадник Аксьонов. ФОТО

У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму пошкоджено залізничну колію.

Про це повідомив у телеграм-каналі кримський зрадник Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевняє, що постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години.

За даними "Бази", внаслідок підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" зійшов з рейок перший вагон вантажного поїзда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залізничне полотно пошкоджено в районі окупованої Феодосії, - зрадник Аксьонов

Залізничну колію пошкоджено у Кіровському районі окупованого Криму, - зрадник Аксьонов 01

Автор: 

залізниця (1515) Крим (14182) Аксьонов Сергій (225)


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Це каміння падало з неба і пошкодило колію.
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27.06.2023 10:19 Відповісти
Це взагалі сміх, від сили кілька годин на відновлення. В велику вітчизняну партизани підривали колію в момент проходу поїзду - і полотну хана, і поїзду, і вантажу.
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27.06.2023 10:27 Відповісти
"По даннымhttps://t.me/bazabazon/18992 "Базы", в результате подрыва на перегоне "Петрово-Владиславовка" сошел с рельсов первый вагон грузового поезда. "... но сколько в реальности сошло с рельс, гоблин конечно не скажет
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27.06.2023 11:00 Відповісти
вибухівку до Криму у масштабах партизанів Другої світової "Новою поштою" не надішлеш...
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27.06.2023 11:21 Відповісти
Свято наближається до Українського Криму!!!
Кари, московитам, страшної кари, за горе і смерть, що вони принесли в Україну!!
Незабуваймо про сраколизів ***** у ВРУ!! Вони так завзято продовжують нищити Україну!
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27.06.2023 11:46 Відповісти
да и *** на тот мост как и на тебя ватногоблин..............................
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27.06.2023 11:49 Відповісти
 
 