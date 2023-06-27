Залізничну колію пошкоджено у Кіровському районі окупованого Криму, - зрадник Аксьонов. ФОТО

У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму пошкоджено залізничну колію.

Про це повідомив у телеграм-каналі кримський зрадник Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевняє, що постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години.

За даними "Бази", внаслідок підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" зійшов з рейок перший вагон вантажного поїзда.

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