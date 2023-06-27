Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
26 червня армія російських військових завдала 43 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.
Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу в Оріхові загинула 54-річна жінка, її 55-річного чоловіка з численними осколковими травмами доставили до лікарні. З пораненнями також госпіталізували 52-річного жителя Преображенки та 59-річну мешканку Павлівки", - зазначили у поліції.
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