Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

26 червня армія російських військових завдала 43 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу в Оріхові загинула 54-річна жінка, її 55-річного чоловіка з численними осколковими травмами доставили до лікарні. З пораненнями також госпіталізували 52-річного жителя Преображенки та 59-річну мешканку Павлівки", - зазначили у поліції.

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