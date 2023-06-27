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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

26 червня армія російських військових завдала 43 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Про це повідомили у поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу в Оріхові загинула 54-річна жінка, її 55-річного чоловіка з численними осколковими травмами доставили до лікарні. З пораненнями також госпіталізували 52-річного жителя Преображенки та 59-річну мешканку Павлівки", - зазначили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Запорізької області за добу: в Оріхові загинула жінка, ще три особи зазнали поранень, - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 03
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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 05

Автор: 

обстріл (28948) Запорізька область (3692)


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