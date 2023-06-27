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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти минулої доби обстріляли Бериславський, Каховський та Херсонський райони, Херсон і передмістя вогнем з РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.  Удари були нанесені по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

У населених пунктах зафіксовані пошкодження навчального закладу, житлових будинків, магазинів, ліній електропередач, водопроводу та газопроводу.

У Херсоні армія РФ атакувала мирні житлові квартали, снаряди поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки, магазини та гаражі. По місту ворог здійснив авіаудар в районі Антонівського мосту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби по території Херсонщини ворог випустив майже 300 снарядів, дві людини зазнали поранення, - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 07
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 08
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 09
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 10
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 11
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 12
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 13

Автор: 

обстріл (28948) Херсонська область (5841)


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