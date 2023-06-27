Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Російські окупанти минулої доби обстріляли Бериславський, Каховський та Херсонський райони, Херсон і передмістя вогнем з РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Удари були нанесені по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
У населених пунктах зафіксовані пошкодження навчального закладу, житлових будинків, магазинів, ліній електропередач, водопроводу та газопроводу.
У Херсоні армія РФ атакувала мирні житлові квартали, снаряди поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки, магазини та гаражі. По місту ворог здійснив авіаудар в районі Антонівського мосту.
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