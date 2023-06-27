Росіяни вдарили по Краматорську, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ повідомляють про сильний удар по Краматорську Донецької області. У місті "голосно" і над ним здіймається дим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Уламками пошкоджені виробничі приміщення та автівка. Жертв внаслідок удару немає.

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