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Росіяни вдарили по Краматорську, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ повідомляють про сильний удар по Краматорську Донецької області. У місті "голосно" і над ним здіймається дим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Уламками пошкоджені виробничі приміщення та автівка. Жертв внаслідок удару немає.

Також читайте: Доба на Донеччині: Ворог бив по Краматорську, Вугледару та Авдіївці, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по Краматорську, - ЗМІ 01
Росіяни вдарили по Краматорську, - ЗМІ 02

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28948)


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Топ коментарі
+10
Виродки , будьте прокляті! Кацапофашисти , а не россияне !
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27.06.2023 16:00
+9
интересно будет посмотреть как в таких условиях назначенный Президентом Ермаком 31-летний директор Укроборонпрома нарастит производство бронетехники
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27.06.2023 16:01
+4
ну если этот не справится- найдут 17летнего
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27.06.2023 16:04
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Виродки , будьте прокляті! Кацапофашисти , а не россияне !
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27.06.2023 16:00 Відповісти
так це і є росіяне...
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28.06.2023 08:22 Відповісти
Да им насрать на проклятия. Они понимают только прилет Шахеда в московскую квартиру и чтобы он убил несколько семей москвичей вместе с детьми-только тогда русня задумается. Но Зеленский либо сцит либо просто не думал об этом
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28.06.2023 10:00 Відповісти
интересно будет посмотреть как в таких условиях назначенный Президентом Ермаком 31-летний директор Укроборонпрома нарастит производство бронетехники
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Бронетехника поступает с Запада в достаточном количестве и запасы для контрудара уже накоплены..
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27.06.2023 16:32 Відповісти
те, що 31рік, не має значення, є люди, що і в молодшому віці досягали успіхів. Справа в тому, що некомпетентна популістська влада не може наначати компетентних спеціалістів, окрім того, чесні люди навряд чи захочуть мати якісь справи з нинішною владою.
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27.06.2023 16:50 Відповісти
ну если этот не справится- найдут 17летнего
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27.06.2023 16:04 Відповісти
17 - лєтнюю... Я не сексист, якщо що...
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27.06.2023 16:26 Відповісти
Ну, бути гетеросексуалом поки що не заборонено в Україні.
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27.06.2023 17:18 Відповісти
Там ещё осталось что-то целое. Ну это расейский мир, ничего целого не должно остаться
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27.06.2023 16:08 Відповісти
прокляті виродки! Горіть у пеклі, недолюди, вбивці!
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28.06.2023 10:41 Відповісти
 
 