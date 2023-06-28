Колишній "регіонал" наводив російські "Гради". Його затримали в Сумах, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала в Сумах колишнього місцевого функціонера Партії регіонів, який коригував удари російських "Градів" по українських військах.
Про це повідомили в СБУ та Сумській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час оперативних заходів затримано "розконсервованого" агента фсб, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Отриману інформацію він передавав агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, у тому числі з російських реактивних систем залпового вогню "Град"", - йдеться у повідомленні СБУ.
В спецслужбі зазначили, що ФСБ завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного російського вторгнення.
"Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби", - додали в СБУ.
Чоловіка підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз він під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже давно пора кожного покидька витаскувати на публіку. На світло.
Їх фото та персональні данні мають вісіти на усіх парканах.
Навіщо заблюривати їх обличчя?
Кого ми захіщаемо?
Не можно бути толерантними до зрадників.
Треба мабудь прийняти закон для строгого реагування на кожний випадок як в умовах війни.
Так вони е. Так їх «багато».
Тому треба діяти вже зараз. Щоб їх не було.
Ця робота повинна продоажуваться і після Перемоги.
На рівні держави повинна бути створена атмосфера ганьби для усіх ватників.
Справа не у тому - хто що "створив", справа у тому - як використовувати.
Ніякого "злиття" не було, особливо у 1997 році.
Це що, ще роки сидiти за кордоном закритим?
Якщо воно замазалося у лайні, то як не перефарбовуй, все одно тхне.
Зі всіма "колишніми" слід прощатися назавжди.
Данилов з РНБОУ, може це підтвердити…. Він бореться….
Слава Україні!!