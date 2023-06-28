Колишній "регіонал" наводив російські "Гради". Його затримали в Сумах, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Сумах колишнього місцевого функціонера Партії регіонів, який коригував удари російських "Градів" по українських військах.

Про це повідомили в СБУ та Сумській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час оперативних заходів затримано "розконсервованого" агента фсб, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Отриману інформацію він передавав агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, у тому числі з російських реактивних систем залпового вогню "Град"", - йдеться у повідомленні СБУ.

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В спецслужбі зазначили, що ФСБ завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби", - додали в СБУ.

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Чоловіка підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз він під вартою.







