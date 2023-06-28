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Колишній "регіонал" наводив російські "Гради". Його затримали в Сумах, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Сумах колишнього місцевого функціонера Партії регіонів, який коригував удари російських "Градів" по українських військах.

Про це повідомили в СБУ та Сумській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час оперативних заходів затримано "розконсервованого" агента фсб, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Отриману інформацію він передавав агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, у тому числі з російських реактивних систем залпового вогню "Град"", - йдеться у повідомленні СБУ.

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В спецслужбі зазначили, що ФСБ завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби", - додали в СБУ.

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Чоловіка підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз він під вартою.

Колишній регіонал наводив російські Гради. Його затримали в Сумах, - СБУ 01
Колишній регіонал наводив російські Гради. Його затримали в Сумах, - СБУ 02
Колишній регіонал наводив російські Гради. Його затримали в Сумах, - СБУ 03
Колишній регіонал наводив російські Гради. Його затримали в Сумах, - СБУ 04

Автор: 

затримання (4350) СБУ (12909) Суми (903) коригування (61)


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Топ коментарі
+14
А Боневтік три роки ганявся за партією "ЄС", а членів парті регіонів, призначив до себе в ОП на найвищі посади, віддавши їм всі тайни: єрмака, татарова, смірнова, демченка, шаурму, подоляка та інших.
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28.06.2023 17:01
+13
Там всі недобиті ''ригоанали'' прикацаплені. Тепер до них ще ЗЄбуїни добавилися.
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28.06.2023 16:37
+12
Бггг, партії ригібонів настав пестець ще в 2014, а він партквиток тримає досі... Ну ладно комуняків ідейних вистачало, але риги? Це ж "партія бариг і бандюків!
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28.06.2023 16:36
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Бггг, партії ригібонів настав пестець ще в 2014, а він партквиток тримає досі... Ну ладно комуняків ідейних вистачало, але риги? Це ж "партія бариг і бандюків!
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28.06.2023 16:36 Відповісти
Хто ж її створив?
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28.06.2023 16:37 Відповісти
А пачіму ви спгашиваєтє?
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28.06.2023 16:38 Відповісти
Дуже добра нагода створити показовий суд з адекватним вироком!

Вже давно пора кожного покидька витаскувати на публіку. На світло.

Їх фото та персональні данні мають вісіти на усіх парканах.

Навіщо заблюривати їх обличчя?
Кого ми захіщаемо?
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28.06.2023 16:52 Відповісти
І це на героїчній Сумщині! Де тероборона погнала хй&ловців далеко від міста.

Не можно бути толерантними до зрадників.
Треба мабудь прийняти закон для строгого реагування на кожний випадок як в умовах війни.
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28.06.2023 16:58 Відповісти
На жаль і на Сумщині цього гівна є деяка кількість. Питання в другому - чому СБУ не працює на прикордонні з колаборантами? З того, що я бачу роботи їхньої НУЛЬ! Отримують сигнал, приіжджають, мало не обіймаються з "колобками", ті клянуться мамою, що ******* Україну, і спокійнісінько ідуть назад.
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28.06.2023 17:06 Відповісти
Тому і треба «знищувати» кожного.

Так вони е. Так їх «багато».
Тому треба діяти вже зараз. Щоб їх не було.

Ця робота повинна продоажуваться і після Перемоги.

На рівні держави повинна бути створена атмосфера ганьби для усіх ватників.
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28.06.2023 18:20 Відповісти
Кіля Азіров?
Справа не у тому - хто що "створив", справа у тому - як використовувати.
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28.06.2023 17:11 Відповісти
Ага, ага )))
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Партію регіонів було створено у 1997-му році на основі злиття п"яти партій українського політикуму - Партіі праці,"За красиву Україну",порошенківської "Солідарності","Регіонального відродження України" та Всеукраїнської партіі пенсіонерів.
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28.06.2023 17:15 Відповісти
"Солідарність" не зливалася, навіть юридично вона проіснувала до 2013-го року, до часу, коли Лавринович її незаконо скасував (де-факто існує та діє досі). Навіть партія Черновецького не зливалася туди...
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28.06.2023 17:21 Відповісти
Дурень , засновники "партії регіонів "-Азаров, Рибак , Звягильський .
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28.06.2023 17:29 Відповісти
Партія регіонального відродження України створена 26 жовтня 1997 року в Києві, зареєстрована Міністерством юстиції України 6 листопада 1997-го (свідоцтво № 939).
Ніякого "злиття" не було, особливо у 1997 році.
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28.06.2023 17:41 Відповісти
Володимир Рибак - герой, який загинув, відстоюючи державність України

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28.06.2023 19:37 Відповісти
В мене знайома ще досі партквиток тримає з леніном....
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28.06.2023 16:49 Відповісти
Ну в комуняк хоч ідеологія була. Паскудна, але була! У ригів її не було, там ідеологія - хапнути більше!
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28.06.2023 16:56 Відповісти
ригоанали, як мусора, не бувають колишніми.
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28.06.2023 16:57 Відповісти
Не знаю, чи бувають колишніми, чи ні, але те, що вони нині присутні фактично в усіх політичних силах (крім, хіба, Свободи і Правого сектору) - це факт!
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28.06.2023 17:01 Відповісти
а, ті , хто бере гроші від ригоаналів, то риги чи ні???
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28.06.2023 19:07 Відповісти
Как сказала при»СЛУГА « ШУЛЯЧКА 🤢😈- Конструктиные партнеры ОПЗЖопа и жОПа - ОДНО ЦЕЛОЕ = МОЛОДЫЕ РЫГИ ! ‼️« НОВЫЕ Лица « УРОД ШУФРИЧ ТОЖЕ КОРРЕКТИРОВАЛ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ и был задержан Погребинским нашарячем , но БАКАНОСКОЕ СБУ его благополучно отмазали !
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28.06.2023 17:09 Відповісти
Ошибка : НА ГАРЯЧЕМ
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28.06.2023 17:10 Відповісти
Якщо проаналізувати інформацію про тих, хто став активно співпрацювати з агресорами на тимчасово окупованих територіях, то їх виявилося так багато, що виходить, що це, скоріше партія зрадників, які ментально зрадили Україну ще далеко до вторгнення Росії, і значна кількість яких ще тоді стали агентами ФСБ, а партія регіонів була всього лиш "дахом" для їхньої антиукраїнської діяльності.
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08.09.2023 12:39 Відповісти
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28.06.2023 16:36 Відповісти
А отією гірею та по порожній макітрі "ватніка".
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28.06.2023 16:36 Відповісти
Там всі недобиті ''ригоанали'' прикацаплені. Тепер до них ще ЗЄбуїни добавилися.
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28.06.2023 16:37 Відповісти
Так , зебуїни це молоді регіонали , антімайданщики .
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28.06.2023 17:30 Відповісти
А що тоді робити з засновниками?
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28.06.2023 16:41 Відповісти
Невже у блаЗЄ для нього посади не знайшлося? Адже прилаштували сотні люстрованих! регіоналів. Мабуть цей образився...
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28.06.2023 16:41 Відповісти
tu girju na sheju emu treba povisiti 🤬
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28.06.2023 16:42 Відповісти
гирей по башке сразу, рыгианала
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28.06.2023 16:51 Відповісти
А він що не вчиняв збройного опору при затриманні бо скоро вже ніде буде утримувати таких падлюк.
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28.06.2023 16:51 Відповісти
Потрібно було вставити цю гирю йому в дупу. Поперек.
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28.06.2023 16:59 Відповісти
А Боневтік три роки ганявся за партією "ЄС", а членів парті регіонів, призначив до себе в ОП на найвищі посади, віддавши їм всі тайни: єрмака, татарова, смірнова, демченка, шаурму, подоляка та інших.
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28.06.2023 17:01 Відповісти
"Зелені" це перефарбовані "голубі". Просто додали жовтого кольору від 95 кварталу та 1+1.
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28.06.2023 17:03 Відповісти
не дай боже війна триватиме роками, ми ще побачимо колишніх зелених, котрі наводили ракети
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28.06.2023 17:11 Відповісти
ми їх і зараз бачимо, але їх не називають.
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28.06.2023 17:18 Відповісти
"не дай боже війна триватиме роками"

Це що, ще роки сидiти за кордоном закритим?
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29.06.2023 02:57 Відповісти
цікаво, коли наші силовики викривають зрадників з числа слуг уродів - то лише у виключних випадках згадують про таких зрадників-колаборантів з числа уродів, коли приховати це неможливо...
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28.06.2023 17:17 Відповісти
******** засідань Ради регіонали в зв'язці з слугами, а це теж вороги,які приймають рішення
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28.06.2023 17:18 Відповісти
Та не буває "колишніх", чорт забирай!
Якщо воно замазалося у лайні, то як не перефарбовуй, все одно тхне.
Зі всіма "колишніми" слід прощатися назавжди.
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28.06.2023 17:22 Відповісти
британського спеца з полiграфом би.
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29.06.2023 02:55 Відповісти
Колишніх рего-аналів не буває!
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28.06.2023 18:35 Відповісти
ЯкунОвощ+Сівкович+табачник+литвин+деркачі+льовочкіни+клюєві+кравець+хомутинник+хорошковський+… , усі інші ригоАнали, які вроді, як утекли з України, так і продовжують «харчуватися» з бізнесів в Україні, на 10 році кривавої московської війни!!
Данилов з РНБОУ, може це підтвердити…. Він бореться….
Слава Україні!!
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28.06.2023 19:02 Відповісти
і знову ригоанали... мразота.
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28.06.2023 23:21 Відповісти
Наша беда старая---мы не дожимаем победу, сразу восторг! После Майдана март и апрель должен был работать Конвент и гильотина. И Саша Белый должен был пожить чуть---хоть и бандит но от народа. Это классика любой революции. Выкрошить идейных---ну нет иного метода, нет! Именно всех регионалов переловить от минимальной должности в партии, не рядовых дураков. Вот не сделали--ну вот и война нам пришла. И ещё раз напоминаю и давно---самые мотивированые против нас, это части сформированные в ордло! Там каждый второй доброволец. И многие тогда в АТО и позже уже с 25 февраля 22г на фронте отлично это знают. Но в сми этого нет или чуть, или враньё про то, как там ловят, а они не хотят. Очень хотят!
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28.06.2023 23:24 Відповісти
от би його приварити наручниками за ту гирю до трансформатора, та дати тупу ножовку.
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29.06.2023 02:53 Відповісти
крєпкій хозяйственік
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29.06.2023 13:35 Відповісти
 
 