Главі Чабанівської сільради Киризлієву, який закликав підлеглих здаватися рашистам, повідомлено про підозру, - СБУ
Голові Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександру Киризлієву, який виправдовував збройну агресію РФ, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними Служби безпеки, Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.
"Напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до росії через треті країни. У перші дні повномасштабного вторгнення рф Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів Тероборони та не чинити спротив рашистам.
Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
Згодом він продовжив підривну діяльність у Facebook. Там він виправдовував агресивну політику кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чиновника.
Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Зараз він переховується на території РФ, йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.
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КирЗЛОдою (киризлієву) оголосили підозру ЗАОЧНО....
Розкрадав землі громади на підставних роками, розкрадав бюджет десятками мільйонів в рік, розставив своїх холуїв на всі посади (від ситник, губенка до савчука), озолотився і вивів сотні мільйонів доларів - але підозру оголосили ЗАОЧНО лише коли ця потвора втекла....
КИВА....
Юханан Бабаєв....
кирЗЛОдой... (він же - директор ДП МВС Розвиток!!!)
..- це все виводок авякяна, кого він підня до влади в МВС та розставив на посади..., наприклад директорів Державних підприємств МВС...
А потім в ЧАБАНИ.... обкрало громаду на міліарди і...втекло!!!
Чи легче Вам всім від оголошеної підозри кирЗЛОдою ЗАОЧНО???
ситник, губенко, савчуки і вся шобла кирЗЛОдоївська так і править в громаді далі і продовжує розкрадання що не вкрадено великим керманичем кирЗЛОдоєм....