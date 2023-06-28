Главі Чабанівської сільради Киризлієву, який закликав підлеглих здаватися рашистам, повідомлено про підозру, - СБУ

Голові Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександру Киризлієву, який виправдовував збройну агресію РФ, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

"Напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до росії через треті країни. У перші дні повномасштабного вторгнення рф Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів Тероборони та не чинити спротив рашистам.



Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

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Згодом він продовжив підривну діяльність у Facebook. Там він виправдовував агресивну політику кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чиновника.

Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зараз він переховується на території РФ, йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

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