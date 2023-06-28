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Новини Війна
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Главі Чабанівської сільради Киризлієву, який закликав підлеглих здаватися рашистам, повідомлено про підозру, - СБУ

Голові Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександру Киризлієву, який виправдовував збройну агресію РФ, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

Главі Чабанівської сільради Киризлієву, який закликав підлеглих здаватися рашистам, повідомлено про підозру, - СБУ 01

"Напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до росії через треті країни. У перші дні повномасштабного вторгнення рф Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів Тероборони та не чинити спротив рашистам.

Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

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Згодом він продовжив підривну діяльність у Facebook. Там він виправдовував агресивну політику кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чиновника.

Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зараз він переховується на території РФ, йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

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Автор: 

Київська область (4078) СБУ (12909)


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Топ коментарі
+9
"йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення"

Найгуманнійший в світі карний кодекс щодо державної зради імені Портнова...
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28.06.2023 16:15
+1
да расстрелять его и дело закрыто
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28.06.2023 16:25
+1
Цікаво, від якої політсили чмо на голову сільради кандидувало?
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28.06.2023 16:28
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"йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення"

Найгуманнійший в світі карний кодекс щодо державної зради імені Портнова...
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28.06.2023 16:15 Відповісти
А може поставлять АРМА керувати.
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28.06.2023 20:01 Відповісти
да расстрелять его и дело закрыто
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28.06.2023 16:25 Відповісти
Цікаво, від якої політсили чмо на голову сільради кандидувало?
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28.06.2023 16:28 Відповісти
Є сумніви що це "зелене" чмо?
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28.06.2023 16:31 Відповісти
НБ,це з партії Шапкокрада.
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28.06.2023 17:46 Відповісти
Так він три роки "зеленів"...
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28.06.2023 18:01 Відповісти
За даними Служби безпеки, Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" Джерело:
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28.06.2023 16:36 Відповісти
Дякую! 🙏🙂 Це та, помічником депутата від якох Єрмак працював? 🤔
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28.06.2023 16:47 Відповісти
А хто його вибрав головою сільради? Це ж Чабани, під Києвом, риги не набирали великий % на Київщині року так з 2012!
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28.06.2023 16:32 Відповісти
Команду отримав, так
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28.06.2023 16:48 Відповісти
Хвилююся я за СБУ - так поспішають!
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28.06.2023 16:50 Відповісти
главное не выйти на себя...и на авякяна)
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28.06.2023 17:21 Відповісти
Свято чи траур???
КирЗЛОдою (киризлієву) оголосили підозру ЗАОЧНО....
Розкрадав землі громади на підставних роками, розкрадав бюджет десятками мільйонів в рік, розставив своїх холуїв на всі посади (від ситник, губенка до савчука), озолотився і вивів сотні мільйонів доларів - але підозру оголосили ЗАОЧНО лише коли ця потвора втекла....
КИВА....
Юханан Бабаєв....
кирЗЛОдой... (він же - директор ДП МВС Розвиток!!!)
..- це все виводок авякяна, кого він підня до влади в МВС та розставив на посади..., наприклад директорів Державних підприємств МВС...
А потім в ЧАБАНИ.... обкрало громаду на міліарди і...втекло!!!

Чи легче Вам всім від оголошеної підозри кирЗЛОдою ЗАОЧНО???
ситник, губенко, савчуки і вся шобла кирЗЛОдоївська так і править в громаді далі і продовжує розкрадання що не вкрадено великим керманичем кирЗЛОдоєм....
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28.06.2023 17:15 Відповісти
Яка щироукраїнська фамілія! І чого це він так, га?
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28.06.2023 19:05 Відповісти
Це все добре і правильно, але як же з розмінуванням Чонгару?, не на часі? І Баканов вже не заважає,
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28.06.2023 20:25 Відповісти
 
 